Militares dos Bombeiros distribuíram máscaras aos usuários do Transcol no Terminal Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dando prosseguimento à distribuição de máscaras nos terminais da Grande Vitória , funcionários da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo Ceturb-ES) e também militares do Corpo de Bombeiros foram ao Terminal de Laranjeiras, na Serra , para entregarem os kits aos usuários do sistema de transporte da Região Metropolitana do Estado, nesta terça-feira (5).

Your browser does not support the audio element. Governo do ES distribui 10 mil máscaras e continua entrega nos terminais

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros , Carlos Wagner Barbosa, ressaltou a importância de todas as pessoas fazerem uso da máscara para evitar a transmissão do vírus da Covid-19 e não sobrecarregar a capacidade de atendimento hospitalar da rede pública.

"Essa ação do governo do Estado  Bombeiros, Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e Ceturb  visa levar proteção ao usuário do Transcol e se desloca pelos terminais e nas cidades. Se duas pessoas conversam protegidas com máscaras, podemos nos proteger em até 90% em relação a um eventual contágio por coronavírus. Se toda a população capixaba entender que deve estar de máscara agora, nós não vamos colapsar o sistema de saúde e passaremos por esse momento em um estágio muito melhor que outros estados", salientou o representante da corporação.

Usuários do Sistema Transcol ganham máscaras nos terminais

Carlos Wagner explicou ainda que no primeiro dia da iniciativa foram distribuídas milhares de máscaras e a meta é prosseguir desta forma.

"Ontem (segunda-feira) distribuímos 5 mil kits, o que totalizou 10 mil máscaras que protegerão quem estiver dentro dos ônibus. Para o Terminal de Laranjeiras, pretendemos chegar a esse número. Cada vez que um coletivo estaciona, um militar do bombeiro entra e realiza a distribuição aos passageiros. A ideia principal é que ninguém circule sem a máscara", reforçou.