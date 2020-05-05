Dando prosseguimento à distribuição de máscaras nos terminais da Grande Vitória, funcionários da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e também militares do Corpo de Bombeiros foram ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, para entregarem os kits aos usuários do sistema de transporte da Região Metropolitana do Estado, nesta terça-feira (5).
A meta do governo do Estado é distribuir 500 mil kits até o fim de maio, o que chegará à soma de um milhão de máscaras cada conjunto é composto por duas unidades. A distribuição será realizada em todos os terminais quem formam o Sistema Transcol e foi iniciada nesta segunda-feira (4), no Terminal de Campo Grande, em Cariacica.
Governo do ES distribui 10 mil máscaras e continua entrega nos terminais
O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Barbosa, ressaltou a importância de todas as pessoas fazerem uso da máscara para evitar a transmissão do vírus da Covid-19 e não sobrecarregar a capacidade de atendimento hospitalar da rede pública.
"Essa ação do governo do Estado Bombeiros, Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e Ceturb visa levar proteção ao usuário do Transcol e se desloca pelos terminais e nas cidades. Se duas pessoas conversam protegidas com máscaras, podemos nos proteger em até 90% em relação a um eventual contágio por coronavírus. Se toda a população capixaba entender que deve estar de máscara agora, nós não vamos colapsar o sistema de saúde e passaremos por esse momento em um estágio muito melhor que outros estados", salientou o representante da corporação.
Usuários do Sistema Transcol ganham máscaras nos terminais
Carlos Wagner explicou ainda que no primeiro dia da iniciativa foram distribuídas milhares de máscaras e a meta é prosseguir desta forma.
"Ontem (segunda-feira) distribuímos 5 mil kits, o que totalizou 10 mil máscaras que protegerão quem estiver dentro dos ônibus. Para o Terminal de Laranjeiras, pretendemos chegar a esse número. Cada vez que um coletivo estaciona, um militar do bombeiro entra e realiza a distribuição aos passageiros. A ideia principal é que ninguém circule sem a máscara", reforçou.
O tenente-coronel complementou que as máscaras são gratuitas e não estão sendo vendidas. Elas são feitas de tecido, podendo ser lavadas e reutilizadas. A distribuição prosseguirá nos próximos dias, sempre nos horários das 6h30 às 10h30.