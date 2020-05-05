Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate ao coronavírus

Governo do ES distribui 10 mil máscaras e continua entrega nos terminais

A distribuição foi iniciada nesta segunda-feira (4) no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, e prosseguiu nesta terça-feira (5), no Terminal de Laranjeiras, na Serra. Meta é distribuir um total de um milhão de unidades até o fim de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 09:17

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 09:17

Militares dos Bombeiros distribuíram máscaras aos usuários do Transcol no Terminal Laranjeiras, na Serra
Militares dos Bombeiros distribuíram máscaras aos usuários do Transcol no Terminal Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dando prosseguimento à distribuição de máscaras nos terminais da Grande Vitória, funcionários da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e também militares do Corpo de Bombeiros foram ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, para entregarem os kits aos usuários do sistema de transporte da Região Metropolitana do Estado, nesta terça-feira (5).
meta do governo do Estado é distribuir 500 mil kits até o fim de maio, o que chegará à soma de um milhão de máscaras  cada conjunto é composto por duas unidades. A distribuição será realizada em todos os terminais quem formam o Sistema Transcol e foi iniciada nesta segunda-feira (4), no Terminal de Campo Grande, em Cariacica.
Governo do ES distribui 10 mil máscaras e continua entrega nos terminais

Veja Também

Governo vai enviar projeto de lei que obriga uso de máscaras no ES

Na volta às aulas, escolas propõem medição de temperatura e uso de máscara

Mãe e filha fazem máscaras para doar a quem passar pela rua, em Vitória

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Barbosa, ressaltou a importância de todas as pessoas fazerem uso da máscara para evitar a transmissão do vírus da Covid-19 e não sobrecarregar a capacidade de atendimento hospitalar da rede pública.
"Essa ação do governo do Estado  Bombeiros, Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e Ceturb  visa levar proteção ao usuário do Transcol e se desloca pelos terminais e nas cidades. Se duas pessoas conversam protegidas com máscaras, podemos nos proteger em até 90% em relação a um eventual contágio por coronavírus. Se toda a população capixaba entender que deve estar de máscara agora, nós não vamos colapsar o sistema de saúde e passaremos por esse momento em um estágio muito melhor que outros estados", salientou o representante da corporação.

Usuários do Sistema Transcol ganham máscaras nos terminais

Carlos Wagner explicou ainda que no primeiro dia da iniciativa foram distribuídas milhares de máscaras e a meta é prosseguir desta forma.
"Ontem (segunda-feira) distribuímos 5 mil kits, o que totalizou 10 mil máscaras que protegerão quem estiver dentro dos ônibus. Para o Terminal de Laranjeiras, pretendemos chegar a esse número. Cada vez que um coletivo estaciona, um militar do bombeiro entra e realiza a distribuição aos passageiros. A ideia principal é que ninguém circule sem a máscara", reforçou.
O tenente-coronel complementou que as máscaras são gratuitas e não estão sendo vendidas. Elas são feitas de tecido, podendo ser lavadas e reutilizadas. A distribuição prosseguirá nos próximos dias, sempre nos horários das 6h30 às 10h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados