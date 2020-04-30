Mãe e filha fazem máscaras para doar a quem passar pela rua, em Vitória

Para pegar uma máscara, basta chamar a família; entrega é feita pela janela, por segurança Crédito: Jéssica Raiany Vieira Ramos Justo Leal

Não é preciso muito para ajudar o próximo. Basta tempo, dedicação e, nesse caso específico, um pouco de tecido, elástico e habilidade manual  cinco coisas que Jéssica e Teresa Vieira Ramos têm dentro de casa, onde mãe e filha produzem diariamente dezenas de máscaras de tecido para doação.

Qualquer pessoa que passar pela rua em que elas vivem, no bairro Jardim da Penha, em Vitória , pode pegar uma para se proteger do coronavírus . Colado à grade da janela da residência, um cartaz feito em papel sulfite alerta para a possibilidade: Aqui tem uma artesã. Pegue sua máscara. É de graça.

"A gente estava parada em casa, com os tecidos parados, e vimos que tem muita gente andando na rua sem prevenção. Quisemos ajudar e fazer um pouquinho, fazer a nossa parte" Jéssica Raiany Vieira Ramos Justo Leal - Formada em Direito e quem costura as máscaras

A ação solidária começou na semana passada, por iniciativa da aposentada Teresa. Eu sempre trabalhei na área da saúde pública e sei da dificuldade, que é muito grande. Eu também sempre gostei e fiz artesanato. Como tenho uma máquina de costura em casa, essa era uma forma de eu conseguir ajudar, contou.

Pouco depois de a agulha perpassar o tecido pelas primeiras vezes, ela recebeu o apoio da filha. Como a minha mãe passou por uma cirurgia no braço e ficou com uma pequena limitação dos movimentos, ela corta o tecido e eu costuro, para agilizar o trabalho, explicou Jéssica, que é formada em Direito.

A aposentada Teresa Vieira Ramos com parte das máscaras que tem produzido desde a semana passada Crédito: Jéssica Raiany Vieira Ramos Justo Leal

Embora nenhuma delas já tivesse confeccionado máscaras anteriormente, elas garantiram que a produção é simples para quem já fez bainha de calça e outras pequenas costuras. É fácil, não tem segredo, afirmou Jéssica. Juntas, elas estimam que conseguem produzir cerca de 50 unidades por dia.

Só nesta quarta-feira (29), foram 30  e o número, que por pura humildade das envolvidas foi considerado pequeno, é limitado por causa do espaço em que as máscaras são produzidas. A máquina fica em um terraço coberto, que é muito quente durante o dia. Então, só começamos por volta das 19h, explicou a filha.

"A gente acaba se desestressando e ajudando outras pessoas. Um pouco que a gente faz, ainda que pareça que não é nada, já está ajudando" Jéssica Raiany Vieira Ramos Justo Leal - Formada em direito e quem costura as máscaras

Apesar da existência de um horário para começar, esse trabalho voluntário não tem hora para acabar. Ficamos lá até o meu pé cansar ou a máquina esquentar muito. Depois, eu desço, tomo banho e vou dormir, revelou a jovem.