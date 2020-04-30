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Linha de brinquedos homenageia profissionais de serviços essenciais

#ThankYouHeroes terá parte do dinheiro arrecadado com vendas doado para fundo de auxílio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:37

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:37

Mattel lança linha de brinquedos têm o objetivo de homenagear médicos, enfermeiros, entregadores e outras profissões que estão na linha de frente contra o Covid-19
Mattel lança linha de brinquedos têm o objetivo de homenagear médicos, enfermeiros, entregadores e outras profissões que estão na linha de frente contra o Covid-19 Crédito: Mattel / Divulgação
Com o objetivo de homenagear os profissionais envolvidos no combate ao novo coronavírus a Mattel lançou uma linha de brinquedos temática. Além disso, parte do valor das vendas dos produtos será doado para um fundo de auxílio para profissionais da área de saúde.
Os brinquedos fazem parte da linha #ThankYouHeroes, ou "Obrigado Heróis", em tradução livre, que foi divulgada pela empresa nesta quarta-feira, 29, e representam enfermeiros, médicos e também entregadores de aplicativo, motoristas e empregados de mercados.
Todos os produtos estão sendo vendidos por 20 dólares, ou R$ 106 na cotação atual, cada um. Desse valor, 15 dólares serão enviados para o First Responder First, projeto que destina os recursos para a compra de equipamentos de proteção, suprimentos essenciais, acomodação, comida, cuidados de saúde mental e outras necessidades atuais dos profissionais da área de saúde.
Mattel lança linha de brinquedos têm o objetivo de homenagear médicos, enfermeiros, entregadores e outras profissões que estão na linha de frente contra o Covid-19
Mattel lança linha de brinquedos têm o objetivo de homenagear médicos, enfermeiros, entregadores e outras profissões que estão na linha de frente contra o Covid-19 Crédito: Mattel / Divulgação
As vendas foram iniciadas nesta quarta-feira, 29 mas os brinquedos só começarão a ser enviados a partir do dia 31 de dezembro de 2020. Para conferir os produtos, clique aqui.

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