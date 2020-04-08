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Neguinho da Beija-Flor lança música sobre os tempos de coronavírus

Intérprete da Beija-Flor de Nilópolis brinca com o período de quarentena da população. 'Momento para refletirmos', explica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 12:00

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 12:00

Neguinho da Beija-Flor lança música sobre o período de quarentena devido a pandemia do coronavírus
Neguinho da Beija-Flor lança música sobre o período de quarentena devido a pandemia do coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook
Os tempos de quarentena estão fazendo artistas se engajarem. Seja por lives ou até mesmo produzindo novos trabalhos, eles mostram que a arte não para. Alguns até estão engajados e fazendo músicas que refletem o momento atual. Depois de Alemão do Forró, Neguinho da Beija-Flor criou uma canção sobre o novo coronavírus.
Em parceria com a esposa, Elaine Reis, ele lançou nas redes sociais "Corona de Férias". A canção já alcançou mais de 30 mil visualizações desde o seu lançamento.

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"Papai do céu/ Botou o mundo inteiro/ Dentro de casa desde fevereiro / De quarentena sem nada a fazer, curtindo o lazer / Daí, o tanto que se pedia / Feriado todo dia, agora estão reclamando de quê", diz trecho da canção.
Segundo Neguinho, o objetivo é se distrair em tempos de isolamento social durante a pandemia da doença. "Vamos aproveitar este momento para refletirmos e nos tornarmos seres humanos melhores!!! #ficaemcasa #todoscontraocoronavirus", escreveu ele na postagem.

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