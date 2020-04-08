Neguinho da Beija-Flor lança música sobre os tempos de coronavírus

Neguinho da Beija-Flor lança música sobre o período de quarentena devido a pandemia do coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook

Os tempos de quarentena estão fazendo artistas se engajarem. Seja por lives ou até mesmo produzindo novos trabalhos, eles mostram que a arte não para. Alguns até estão engajados e fazendo músicas que refletem o momento atual. Depois de Alemão do Forró , Neguinho da Beija-Flor criou uma canção sobre o novo coronavírus.

Em parceria com a esposa, Elaine Reis, ele lançou nas redes sociais "Corona de Férias". A canção já alcançou mais de 30 mil visualizações desde o seu lançamento.

"Papai do céu/ Botou o mundo inteiro/ Dentro de casa desde fevereiro / De quarentena sem nada a fazer, curtindo o lazer / Daí, o tanto que se pedia / Feriado todo dia, agora estão reclamando de quê", diz trecho da canção.