Neguinho da Beija-Flor lança música sobre os tempos de coronavírus

Os tempos de quarentena estão fazendo artistas se engajarem. Seja por lives ou até mesmo produzindo novos trabalhos, eles mostram que a arte não para. Alguns até estão engajados e fazendo músicas que refletem o momento atual. Depois de Alemão do Forró, Neguinho da Beija-Flor criou uma canção sobre o novo coronavírus.
Em parceria com a esposa, Elaine Reis, ele lançou nas redes sociais "Corona de Férias". A canção já alcançou mais de 30 mil visualizações desde o seu lançamento.
"Papai do céu/ Botou o mundo inteiro/ Dentro de casa desde fevereiro / De quarentena sem nada a fazer, curtindo o lazer / Daí, o tanto que se pedia / Feriado todo dia, agora estão reclamando de quê", diz trecho da canção.
Segundo Neguinho, o objetivo é se distrair em tempos de isolamento social durante a pandemia da doença. "Vamos aproveitar este momento para refletirmos e nos tornarmos seres humanos melhores!!! #ficaemcasa #todoscontraocoronavirus", escreveu ele na postagem.