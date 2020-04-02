Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Curado do coronavírus, Xand Avião fará show ao vivo pelo YouTube

Cantor de forró e a mulher, Isabele Timóteo, haviam testado positivo para a doença em 24 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:22

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:22

O cantor Xand Avião
O cantor Xand Avião Crédito: Instagram/@xandavião
Xand Avião anunciou na quarta-feira, 1, que fará um show no próximo sábado, 4, às 16h, numa live transmitida no YouTube para "divertir e ajudar as pessoas" neste momento de isolamento social.
"Alô, minha nação aviãozeira. Agora que estou bem, vou conseguir atender o pedido de vocês", escreveu ele no Instagram, revelando que já está curado da covid-19, que havia testado positivo em 24 de março.

Veja Também

J. K. Rowling cria site Harry Potter at Home para crianças em quarentena

Globoplay anuncia 15 séries em abril para assistir durante a quarentena

Apps de videochamada fazem a festa dos "confinados" na quarentena

"Já marquem na agenda, preparem a gelada e avisem aos amigos", completou. Sua mulher, Isabele Temóteo, também tinha se infectado e não confirmou se está curada, mas deu a entender que teve contato com o marido e uma amiga nas últimas horas pelos stories da rede social.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs
Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados