Curado do coronavírus, Xand Avião fará show ao vivo pelo YouTube

Xand Avião anunciou na quarta-feira, 1, que fará um show no próximo sábado, 4, às 16h, numa live transmitida no YouTube para "divertir e ajudar as pessoas" neste momento de isolamento social.
"Alô, minha nação aviãozeira. Agora que estou bem, vou conseguir atender o pedido de vocês", escreveu ele no Instagram, revelando que já está curado da covid-19, que havia testado positivo em 24 de março.
"Já marquem na agenda, preparem a gelada e avisem aos amigos", completou. Sua mulher, Isabele Temóteo, também tinha se infectado e não confirmou se está curada, mas deu a entender que teve contato com o marido e uma amiga nas últimas horas pelos stories da rede social.