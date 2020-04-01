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Globoplay anuncia 15 séries em abril para assistir durante a quarentena

Novidades incluem 'Chicago Med', 'Os Homens são de Marte' e 'The Walking Dead'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 10:22

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 10:22

Cena da 9ª temporada de 'The Walking Dead'
Cena da 9ª temporada de 'The Walking Dead' Crédito: Jackson Lee Davis/AMC
O mês de abril começa nesta quarta-feira (1º), e a Globoplay já anunciou as produções que chegarão à plataforma nos próximos dias.
A principal delas é a série de comédia romântica "Todas as Mulheres do Mundo", que homenageia a obra filosófica de Domingos Oliveira em 12 episódios, e é original da Globoplay. Seu lançamento será no dia 23 de abril, para casar com o aniversário de um ano da morte do artista, e terá Emilio Dantas, Sophie Charlotte e Lilia Cabral no elenco -bem como a ex-mulher de Domingos, Priscilla Rozenbaum, e a filha, Maria Mariana.
Também em abril, mas sem data de estreia definida, chega à plataforma a série sobre médicos "Chicago Med", que se junta a títulos semelhantes como "The Good Doctor", "Hospital New Amsterdam" e "Nurse Jackie", já disponíveis no catálogo. A produção acompanha os desafios de uma equipe de médicos, enfermeiros e funcionários de um hospital de Chicago.
Ainda, os assinantes da Globloplay terão direito e ver a 9ª temporada de "The Walking Dead" e os 13 episódios da série de comédia "Os Homens são de Marte e é pra lá que eu vou", com Mônica Martelli.

Os lançamentos da Globoplay em abril

  1. Série 'Todas as Mulheres do Mundo'
  2. Série 'Chicago Med'
  3. Série 'Seal Team  Soldados de Elite'
  4. Série 'Trigger  Gatilho Mental'
  5. Série 'Estação Temple'
  6. Série 'Os Homens são de Marte e é pra lá que eu vou'
  7. Série 'Íntegras para Assinantes'
  8. Série 'Deadwood  Cidade Sem Lei'
  9. Série 'A Bela e a Fera'
  10. Série 'Kevin pode esperar'
  11. Série 'Catastrophe: Sem Compromisso'
  12. 9ª temporada da série 'The Walking Dead'
  13. Série 'O Dono do Lar'
  14. Série 'Os 4400'
  15. Série 'Os Casos de Cedar Cove'

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