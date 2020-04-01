Globoplay anuncia 15 séries em abril para assistir durante a quarentena

O mês de abril começa nesta quarta-feira (1º), e a Globoplay já anunciou as produções que chegarão à plataforma nos próximos dias.
A principal delas é a série de comédia romântica "Todas as Mulheres do Mundo", que homenageia a obra filosófica de Domingos Oliveira em 12 episódios, e é original da Globoplay. Seu lançamento será no dia 23 de abril, para casar com o aniversário de um ano da morte do artista, e terá Emilio Dantas, Sophie Charlotte e Lilia Cabral no elenco -bem como a ex-mulher de Domingos, Priscilla Rozenbaum, e a filha, Maria Mariana.
Também em abril, mas sem data de estreia definida, chega à plataforma a série sobre médicos "Chicago Med", que se junta a títulos semelhantes como "The Good Doctor", "Hospital New Amsterdam" e "Nurse Jackie", já disponíveis no catálogo. A produção acompanha os desafios de uma equipe de médicos, enfermeiros e funcionários de um hospital de Chicago.
Ainda, os assinantes da Globloplay terão direito e ver a 9ª temporada de "The Walking Dead" e os 13 episódios da série de comédia "Os Homens são de Marte e é pra lá que eu vou", com Mônica Martelli.
Os lançamentos da Globoplay em abril
- Série 'Todas as Mulheres do Mundo'
- Série 'Chicago Med'
- Série 'Seal Team Soldados de Elite'
- Série 'Trigger Gatilho Mental'
- Série 'Estação Temple'
- Série 'Os Homens são de Marte e é pra lá que eu vou'
- Série 'Íntegras para Assinantes'
- Série 'Deadwood Cidade Sem Lei'
- Série 'A Bela e a Fera'
- Série 'Kevin pode esperar'
- Série 'Catastrophe: Sem Compromisso'
- 9ª temporada da série 'The Walking Dead'
- Série 'O Dono do Lar'
- Série 'Os 4400'
- Série 'Os Casos de Cedar Cove'