Globoplay anuncia 15 séries em abril para assistir durante a quarentena

Cena da 9ª temporada de 'The Walking Dead' Crédito: Jackson Lee Davis/AMC

O mês de abril começa nesta quarta-feira (1º), e a Globoplay já anunciou as produções que chegarão à plataforma nos próximos dias.

A principal delas é a série de comédia romântica "Todas as Mulheres do Mundo", que homenageia a obra filosófica de Domingos Oliveira em 12 episódios, e é original da Globoplay. Seu lançamento será no dia 23 de abril, para casar com o aniversário de um ano da morte do artista, e terá Emilio Dantas, Sophie Charlotte e Lilia Cabral no elenco -bem como a ex-mulher de Domingos, Priscilla Rozenbaum, e a filha, Maria Mariana.

Também em abril, mas sem data de estreia definida, chega à plataforma a série sobre médicos "Chicago Med", que se junta a títulos semelhantes como "The Good Doctor", "Hospital New Amsterdam" e "Nurse Jackie", já disponíveis no catálogo. A produção acompanha os desafios de uma equipe de médicos, enfermeiros e funcionários de um hospital de Chicago.

Ainda, os assinantes da Globloplay terão direito e ver a 9ª temporada de "The Walking Dead" e os 13 episódios da série de comédia "Os Homens são de Marte e é pra lá que eu vou", com Mônica Martelli.

Os lançamentos da Globoplay em abril