10 séries para maratonar durante a quarentena

Homecoming

Primeira produção original do jornalismo da Rede Globo para o Globoplay, o documentário, em seis episódios, é dirigido com competência por Caio Cavechini. Em pauta, os assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. O crime completou dois anos sem solução e continua envolto por mistérios. A equipe entrevistou família, políticos, investigadores e autoridades e descobriu detalhes até então desconhecidos do público. O documentário faz um mergulho profundo nos dois anos da investigação e também na história de vida da Marielle, a jovem sonhadora e vaidosa, que sempre teve personalidade forte. O primeiro episódio foi apresentado em formato de especial pela Globo no dia 12 de março, rendendo bons números de audiência. "Marielle" vai ganhar um desdobramento, em formato de ficção, que contará com direção de José Padilha ("Topa de Elite").

Ao assistir a essa excelente série criada por Ryan Murphy, uma pergunta fica no ar: você votaria em Payton Hobart (Ben Platt) para presidente? Intrigas, crises de sexualidade, mentiras, oportunismo e falta de caráter pontuam a história de um estudante do ensino médio que está disposto a passar por cima de tudo e de todos para conseguir seus objetivos políticos. Destaque para o elenco, composto por grandes atores como Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch e Jessica Lange. A primeira temporada, que conta com oito episódios, já está disponível na Netflix. A segunda deve estrear em julho. Aguardamos ansiosos!

"The Act" é uma das melhores séries da TV americana na atualidade. Patricia Arquette venceu o Emmy (o Oscar da televisão) e o Globo de Ouro por interpretar uma mãe que inventava doenças e deficiências para a filha, vivida magistralmente pela revelação Joey King (que fez sucesso em "A Barraca do Beijo"). A trama é baseada na história real de Dee Dee e Gypsy Rose, mãe e filha que viviam em codependência, numa relação doentia, quase sádica. A primeira temporada, com oito episódios, já está disponível no Starzplay. A segunda deve chegar à TV até o final de 2020.

São duas temporadas e seis capítulos em cada uma delas. O melhor é que os episódios contam com menos de 30 minutos. Dá para maratonar em um dia a mais inteligente e deliciosa série da atualidade: "Fleabag", disponível na Amazon Prime Vídeo. Fruto da mente criativa da dramaturga britânica Phoebe Waller-Bridge, a trama "quebra a quarta parede" (a protagonista conversa com o telespectador) para falar dos dramas, amores, compulsões sexuais e erros de uma dona de um café londrino praticamente falido, diga-se de passagem. A segunda temporada ganha ainda mais sabor com a presença de um padre apaixonado por Fleabag, em grande interpretação de Andrew Scott.

Em cartaz na HBO GO, "The OutSider" mergulha com precisão no universo sombrio e sobrenatural da literatura de Stephen King. A primeira temporada conta com dez episódios. A trama acompanha o detetive Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) enquanto ele investiga o assassinato de Frankie Peterson, um garoto de 11 anos que foi morto brutalmente em um bosque. No elenco, ótimos atores, como Jason Bateman, Cynthia Erivo e Julianne Nicholson.

Consagrada e multipremiada, a série faz uma pontual adaptação do universo distópico proposto pela literatura de Margaret Atwood. Em um país dominado pelo fanatismo religioso, um regime totalitário, baseado nas leis do antigo testamento, obriga as poucas mulheres que ainda conseguem ter filhos a serem escravas sexuais, cujo único fim é procriar para manter o futuro da humanidade. Grande atuação de Elisabeth Moss, vivendo a destemida June Osborne, uma aia que luta contra o sistema. As três temporadas estão distribuídas entre o Globoplay, a Fox Premium e o Now. A quarta deve estrear ainda no primeiro semestre de 2020.

Baseada nos livros de sucesso da italiana Elena Ferrante, cuja identidade ainda é um mistério, a série da HBO GO acabou de estrear a segunda temporada. A primeira está disponível na íntegra na plataforma. A trama acompanha os relatos de uma mulher que decide contar sobre a amizade de infância com uma menina que ela conheceu na escola em Nápoles, na Itália, na década de 1950. Dramas amorosos e familiares embalam um país em constante mudança social e cultural. A direção é do ótimo Saverio Costanzo, premiado com o drama "Corações Famintos" (2014).

Mais uma atração criada pela cabeça genial de Ryan Murphy. "Pose" faz um retrato afetuoso e generoso da comunidade LGBTQ+ do subúrbio de Nova York nos anos 1980, época em que os glamourosos bailes se contrastavam com o preconceito contra os gays, a prostituição masculina e o avanço do HIV. Grandes atuações de Dominique Jackson, Indya Moore e Billy Porter, que venceu o Emmy pelo papel. São duas temporadas espalhadas entre a Netflix e a Fox Premium. A terceira estreia em junho de 2020.

Vencedora do Emmy, a trama de "Killing Eve" é escrita por Phoebe Waller-Bridge (sempre ela!). As duas primeiras temporadas estão disponíveis na Globoplay e a terceira estreia em abril. Trata-se de uma deliciosa história de gato e rato, em que uma detetive britânica (Sandra Oh) precisa capturar uma serial-killer russa que usa de maneiras pouco ortodoxas para assassinar suas vítimas (Jodie Comer, brilhante, uma das melhores atrizes da atualidade). Ah, sim: as duas acabam se apaixonando... Aliás, é impossível não se apaixonar pela "matadora" Villanelle.