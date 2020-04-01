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J. K. Rowling cria site Harry Potter at Home para crianças em quarentena

Autora da série best-seller sobre o bruxo Harry Potter apresentou nesta quarta, 1.º, um site com jogos e atividades - em inglês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:37

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:37

A escritora J.K. Rowling
A escritora J.K. Rowling Crédito: Instagram/ jk_rowling_club
J.K. Rowling imagina que uma pitada de Harry Potter pode ajudar as famílias confinadas em suas casas durante a pandemia de coronavírus. A autora criou o site www.harrypotterathome.com , que traz jogos, quiz e outros tipos de atividades.
J. K. Rowling também fez uma parceria com a plataforma de audiolivros Audible e com a OverDrive, que fornece e-books para bibliotecas, para liberar o acesso ao primeiro volume de sua série best-seller: Harry Potter e A Pedra Filosofal.

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As editoras de Rowling na Inglaterra e nos Estados Unidos, a Bloomsbury e a Scholastic, vão contribuir com material para o novo site - e também vão disponibilizar o conteúdo em seus próprios portais.
"Os professores, pais e cuidadores que estão trabalhando para manter a vida das crianças o mais normal e feliz possível enquanto estamos todos trancados merecem um pouco de magia", disse J. K. Rowling em um comunicado. "Espero que iniciativas como essas ofereçam às crianças e também aos adultos uma distração alegre durante este isolamento forçado."

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