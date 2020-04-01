Dia da Mentira: confira 10 filmes repletos de farsas e lorotas

Os Suspeitos (1995)

Seria até uma heresia não começar com essa animação clássica de Walt Disney lançada em 1940. A trama é baseada na literatura do italiano Carlo Collodi e já foi adaptada várias vezes para o cinema, até por produções eróticas. Gepeto é um carpinteiro solitário que resolve fazer um boneco de madeira. Após ganhar vida, o "menino" desenvolve uma particularidade: sempre que mente o seu nariz cresce. Em 2021, ganhará uma versão em live action dirigida por Guillermo del Toro. O desenho está disponível em streaming no iTunes.

Um dos maiores sucesso da carreira de Jim Carrey, um excelente ator subestimado por Hollywood. Um advogado (Carrey) se vê em situação delicada quando o filho, ao soprar as velas do bolo de aniversário, deseja que o pai não minta por um dia. O pedido é atendido, impedindo o homem de falar qualquer tipo de lorota, o que gera várias confusões em seu trabalho. Um filme para ser visto, e curtido, por toda a família. Disponível no Telecine Play e no Looke.

Um dos maiores sucessos internacionais do cinema alemão, a fita ajudou a revelar o talento do ator Daniel Brühl e do diretor Wolfgang Becker. Em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim, uma mulher comunista (Katrin Sab) passa mal, entra em coma e fica desacordada durante a fase que marcou o fim da Alemanha Oriental. Quando desperta, nos anos 1990, Berlim está sensivelmente modificada. Seu filho Alexander (Brühl), temendo que a excitação causada pelas mudanças possa prejudicar a saúde da matriarca, decide esconder a verdade. No Brasil, a comédia pode ser vista no Claro Vídeo.

O filme mostra os bastidores da criação de uma fictícia guerra dos Estados Unidos contra a Albânia. A simulação é encomendada diretamente pelo presidente americano, que vê sua reeleição ameaçada por um escândalo sexual. Dirigido com maestria por Barry Levinson (em um dos seus melhores trabalhos), a sátira política debate, entre outros valores, o papel fundamental da imprensa na luta para deter a circulação de falsas notícias, tema muito em voga na atualidade. Disponível em DVD no Brasil.

Emma Stone brilha nesta comédia adolescente que presta homagem à literatura de Nathaniel Hawthorne, em especial "A Letra Escarlate". A atriz vive uma garota descolada que aceita a proposta de um amigo gay: fingir relações sexuais em uma festa onde todos da escola estejam presentes. Desta forma, o garoto passa a ser visto como heterossexual, deixando de ser perseguido. A menina não esperava que a mentira fosse causar tantos problemas na cidade onde mora. No Brasil, o filme está disponível na Netflix.

Uma das mentiras mais deliciosas já contadas no cinema. O filme, estrelado por Matthew Broderick, se tornou um clássico dos anos 1980, eternizando o nome do mestre John Hughes. Um estudante gaiato (Broderick) decide inventar para os pais que está doente, só para passar o dia farreando com os colegas. Só que para poder realizar seu desejo, precisa escapar do diretor da escola, vivido com gosto por Jeffrey Jones. Disponível na Netflix.

Obra-prima de Peter Weir que traz Jim Carrey (sempre ele) em um de seus melhores papéis. Truman (Carrey) é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples ao lado da esposa (Laura Linney). Algumas mudanças fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. O roteiro de Andrew Niccol, claramente inspirado em "1984", de ?George Orwell, lançou uma das primeiras definições de reality show no cinema. Para ver e rever, captando todas as camadas e nuances da trama. Disponível no Google Play e iTunes.

Em tempos de fake news, o filme discute o caráter corrosivo de uma mentira. Uma freira rígida (Meryl Streep, brilhante) começa a perseguir um padre (Philip Seymour Hoffman) após esse ser acusado de "dar atenção demais" a um garoto recém-chegado à congregação. O filme causou muita polêmica na época de seu lançamento por conta dos relatos de pedofilia na Igreja Católica. Conquistou cinco indicações ao Oscar. Disponível no Google Play e iTunes.

Brilhante adaptação da literatura de Ian McEwan, o drama revelou o talento de uma Saoirse Ronan ainda adolescente e conquistando sua primeira indicação ao Oscar. A direção de atores de Joe Wright também é destaque. No calor da Segunda Guerra Mundial, Briony (Ronan) acusa Robbie (James McAvoy), o filho do caseiro e amante de sua irmã mais velha (vivida por Keira Knightley), de um crime que ele não cometeu. A marcante trilha sonora de Dario Marianelli venceu o Oscar e continua chamando a atenção pela qualidade. Disponível no Amazon Prime Vídeo.