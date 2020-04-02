Apps de videochamada fazem a festa dos 'confinados' na quarentena

Apps de videochamada aproximam pessoas durante a pandemia Crédito: Montagem Sarah Mascarenhas

O isolamento social decorrente da quarentena, afastou amigos, familiares e namorados. Para driblar essa falta de contato físico, uma opção de aproximação são as chamadas de vídeo. Além das convencionais redes sociais que apresentam essa ferramenta, como o Facebook Menssenger, Instagram e o conhecido especialmente por essa função, Skype, existem alguns outros aplicativos que dispõem desse recurso. Eles permitem a inserção de várias pessoas ao mesmo tempo e oferecem algumas funcionalidades extras.

A estudante Gabrielly Silva, está habituada com o uso de videochamadas através do aplicativo Zoom, e o julga bem descomplicado. Para ela, o app tem sido um grande aliado neste momento de isolamento. "Separo as pessoas em salas para discussões em grupo e às vezes até coloco plano de fundo para deixar o momento mais descontraído", afirmou Silva sobre a forma que organiza as chamadas de vídeo.

Outra pessoa que está fazendo uso dos aplicativos de comunicação neste período é Tayná Rezende. Usuária do Google Hangouts desde 2015, a estudante afirma que ele cumpre o que promete, contornando problemas de cortes e interrupções de forma eficaz: "Trava bem pouco, é dinâmico e tem várias funcionalidades".

Um aplicativo que está fazendo sucesso neste período é o "Houseparty". Neste período de quarentena, ele teve um boom de downloads, chegando a mais de 10 milhões de instalações. No Brasil, o aplicativo chegou a ficar na quinta posição de apps mais baixados na App Store no domingo (29).

POLÊMICA

Porém, uma polêmica envolvendo o "Houseparty" tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Alguns supostos usuários reclamaram no Twitter que o aplicativo estaria roubando dados de cartões de crédito e senhas de bancos e plataformas como o Netflix e Spotify. A empresa nega a acusação e afirma que é vítima de uma campanha de difamação, chegando a emitir um comunicado oferendo US$ 1 milhão para quem fornecer informações sobre a suposta campanha armação.

Em nota ao site Tilt, do Uol, o app afirmou não ter encontrado evidências de vínculo entre a Houseparty e outras contas de serviços não relacionados.

All Houseparty accounts are safe - the service is secure, has never been compromised, and doesnt collect passwords for other sites. — Houseparty (@houseparty) March 30, 2020

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to [email protected]. — Houseparty (@houseparty) March 31, 2020

Controvérsias à parte, do trabalho à diversão, esses aplicativos dão conta de fazer a interação acontecer. Cada um tem o seu favorito, você pode escolher o seu. Selecionamos alguns dos mais badalados para que possa medir os prós e contras e escolher por meio de qual vai passar horas conversando.

IMO

App IMO, disponível para Android, IOS e Windows. Crédito: Montagem reprodução app IMO

O Imo está disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS nos celulares e para o Windows nos computadores. O aplicativo lançado em 2010 permite conversas de texto, vídeo e anexação de imagens. Também são possíveis conferências grupais com uma boa qualidade de vídeo. Com design limpo e simples, o app viabiliza uma fácil adaptação dos novos usuários. Outra característica importante é que sua versão para celular ocupa apenas 19MB, uma quantidade consideravelmente pequena de armazenamento com relação a aplicativos similares. Imo também apresenta versões lite (ocupando 5,4MB) e HD (com relação à qualidade do vídeo). Na sua versão para computadores, o aplicativo apresenta menos ferramentas e funciona apenas em língua inglesa.

HOUSEPARTY

App Houseparty, disponível para Android, IOS, MacOS e Chrome Crédito: Montagem reprodução app Houseparty

Focado apenas em chamadas de vídeo, o aplicativo foi um dos mais baixados durante a pandemia do novo coronavírus. Lançado em 2016, está disponível de forma gratuita para Android, IOS, MacOS e Google Chrome. Sua irterface é intuitiva, facilitando o seu uso. Em suas conferências é possível agrupar 8 contatos por vez. O aplicativo também disponibiliza algumas opções de joguinhos para seus usuários interagirem enquanto se falam por vídeo.

HANGOUTS

App Hangout, disponível para Android, IOS e Chrome. Crédito: Montagem reprodução app Hangout

O Hangouts é o aplicativo de transmissões ao vivo do próprio Google. Com 12 MB, o app permite chamadas de vídeo com a participação de até dez pessoas. Alguns diferenciais que proporciona são o compartilhamento de tela e a sincronização com as contas do Google. Também possibilita envio de mensagens de texto e chamadas apenas de voz. Pode ser baixado para Android, IOS e como extensão do Chrome de forma gratuita.

ZOOM

App Zoom, disponível para Android, IOS, MacOS e Windows. Crédito: Montagem reprodução app Zoom

Lançado em 2013, o Zoom tem sido um dos aplicativos mais procurados para chamadas de vídeo. Permitindo também envio de texto, áudio e imagens, o app tem as transmissões ao vivo como seu carro-chefe. Nele é possível deixar reuniões agendadas com seus contatos e agrupar até cem pessoas em uma única chamada. Seu vídeo apresenta resolução HD. Sendo gratuito para Android, Windows, IOS e MacOS, o aplicativo comercializa pacotes para empresas, tendo dentro desses a opção de até 1000 participantes em uma chamada.

VIBER

App Viber, disponível para Android e IOS. Crédito: Montagem reprodução Viber

O viber é semelhante ao Whatsapp, o usuário só precisa de seu número de telefone para se conectar e tem à sua disposição recursos de envio de texto, áudio, arquivos e imagens. Um diferencial é a possibilidade de enviar vídeos de até 30 segundos, de forma rápida no teclado do chat. Viber está disponível para o sistema Android e IOS de forma gratuita.

GOOGLE DUO

App Google Duo, disponível para Android e IOS. Crédito: Montagem Reprodução Google Duo