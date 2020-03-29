Coronavírus: famosos bombam com lives no Instagram e YouTube em quarentena

Nanda Portella, Rita Lobo e Gustavo Mattos: famosos que estão apostando nas lives do Instagram durante quarentena por coronavírus Crédito: Montagem A GAZETA

De treinos aeróbicos a dicas gastronômicas, passando por música ou simplesmente puro besteirol, as lives se tornaram verdadeira febre no Instagram nos últimos dias. Quem frequenta alguma rede social que o diga. Não, gente, chega, pelo amor de Deus. Estou com medo de abrir a geladeira na quarentena e ter uma live lá dentro, brinca um usuário do Twitter.

Mas, antes de se tornarem piadas, as lives podem ser boa forma de entretenimento nesse momento em que o isolamento social é tão importante. Os especialistas apontam que ficar em casa é a forma mais eficaz de reduzir a curva de contágio pelo novo coronavírus, mas nem por isso as pessoas precisam morrer de tédio.

Algumas das transmissões ao vivo também aproveitam para usar do humor para alertar sobre as novidades em torno da pandemia da Covid-19, mas o principal é que os famosos usem a ferramenta com sabedoria.

A LEGIÃO PYONG

Teve quem disse que Pyong, do BBB 20, não fazia a menor diferença dentro da casa mais vigiada do Brasil. Mas, pelo menos fora do reality da Globo, ele tem uma legião de fãs que o acompanha. Em live feita sobre hipnose, o ex-brother conseguiu reunir mais de 100 mil pessoas ao mesmo tempo durante a transmissão ao vivo feita em seu Instagram.

Assim como ele, outras celebridades e influencers lançaram mão da modalidade virtual para alavancarem a fama na web. O Divirta-se reuniu algumas delas e resolveu fazer uma lista com dicas de quem acompanhar e um pouco do que cada um está falando.

RITA LOBO

Por dia, a cozinheira Rita Lobo está publicando duas transmissões ao vivo sobre culinária. Nos vídeos, ela ensina a fazer receitas simples para quem está na quarentena e, volta e meia, toca no assunto coronavírus e prevenção durante o bate-papo.

MARÍLIA MENDONÇA

A cantora foi uma das primeiras artistas a fazer lives com pocket shows. Semanalmente, ela entra às 21h com músicas de seu repertório e de outros artistas. Por sinal, ela está aproveitando para divulgar a turnê "Todos os Cantos" que está parada devido a pandemia do coronavírus. Para se ter uma ideia do sucesso, na primeira live realizada, Marília teve um público de 67 mil pessoas assim que abriu a transmissão. Depois, os números só subiram.

FÁBIO PORCHAT

O humorista, roteirista e apresentador realiza diariamente lives, às 19h, com convidados. Xuxa, Luciano Huck, Carolina Dieckmann, Pyong e Gretchen já passaram pelas transmissões. Nesta semana ele promete: Preta Gil e Cid Moreira (30); Lexa e Hugo Gloss (31); Kevinho e Pugliese (1).

Fábio Porchat e Pyong em live no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

ANA CLARA BENEVIDES

Outra blogueira capixaba de sucesso, Ana Clara Benevides está bombando com conteúdos ligados a beleza. Nesta semana, a bonita fez o maior sucesso com um IGTV falando sobre drenagem linfática para fazer em casa com objetos que são facilmente encontrados nas residências, como colheres geladas que são anatomicamente encaixáveis nos côncavos do olho e rosto, ajudando na massagem facial.

ANITTA

A cantora está aproveitando os dias em casa para colocar os treinos em dia. Diariamente, ela faz lives com professores de educação física variados para mostrar como ela mantém o corpão. Os vídeos acontecem sempre pela manhã e são transmitidos pelo Instagram da cantora e de seus professores.

ALINE RISCADO

Quem também segue a linha fitness nas lives é Aline Riscado. A modelo mostra treinos em casa e rotinas de dança que ajudam a queimar calorias. Mas a bela também é convidada para aparecer em lives de amigos como o cantor Rael.

IVETE SANGALO

A rainha do axé está compartilhando de tudo em suas redes sociais. Do faxinão aos momentos em família, a cantora está fazendo os fãs acompanharem a própria rotina mostrando, praticamente, o passo a passo de seu dia a dia. Em uma das postagens mais recentes, mostrou um momento de descontração após fazer uma limpeza. Na gravação, a artista surge dançando a mil na cozinha com as roupas suadas e sem um pingo de maquiagem.

ANDRÉ PRANDO

Um dos músicos da cena capixaba artística de maior renome atualmente, André Prando foi à web para fazer videoaulas em forma de vídeo que estão sendo publicados em seu canal no IGTV, no Instagram. Nas gravações, o músico surge sempre despojado e, do jeito mais didático possível, ensina música para os seguidores - de graça, é claro.

LUAN SANTANA