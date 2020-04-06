"Um mundo, juntos em casa"

Lady Gaga coordena show global para combate ao coronavírus

A cantora e compositora anunciou nesta segunda-feira (6) a transmissão de um megashow global, One World: Together At Home (um mundo, juntos em casa) para mobilizar pessoas e recursos no combate à a pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Publicado em 

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 16:09

A cantora Lady Gaga em festa usa joia milionária e icônica da luxuosa Tiffany
A cantora Lady Gaga tenta mobilizar pessoas e recursos para combate ao novo coronavírus Crédito: Tiffany & Co./Divulgação
A cantora e compositora americana Lady Gaga anunciou nesta segunda-feira (6) a transmissão de um megashow global, One World: Together At Home (um mundo, juntos em casa) para mobilizar pessoas e recursos no combate à a pandemia de coronavírus.
O anúncio foi feito na tarde desta segunda (6), durante entrevista da OMS (Organização Mundial da Saúde), parceira no evento com a Global Citizen, ONG de combate à pobreza.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O show será no dia 18 de abril e terá a participação de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney e Stevie Wonder, entre outros artistas. Haverá transmissão ao vivo a partir das 9h do dia 18 (horário do Brasil).
Será apresentado por Jimmy Fallon, do "The Tonight Show", Jimmy Kimmel, do "Jimmy Kimmel Live", Stephen Colbert, de "The Late Show with Stephen Colbert", e bonecos da Vila Sésamo.

