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Nos bastidores

Jorge e Mateus fazem live de 4 horas e fãs apontam aglomeração

Show arrecadou 172 toneladas de alimentos e 10 mil frascos de álcool em gel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 13:48

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 13:48

A dupla Jorge e Mateus
A dupla Jorge e Mateus Crédito: Reprodução/Instagram @jorgeemateus
A dupla sertaneja Jorge e Mateus fez uma apresentação ao vivo, via YouTube, na noite deste sábado (4) que chegou a ter 3,1 milhão de espectadores ao mesmo tempo.
Durante o show, que durou cerca de 4h30 e ainda está disponível na plataforma, a dupla incentivou os fãs a fazerem doações, conseguindo arrecadar 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool em gel e 200 cursos para a área da saúde, segundo informações divulgadas no perfil dos artistas no Instagram.
No entanto, espectadores apontaram uma aglomeração de pessoas nos bastidores do show. Durante a transmissão, circulou uma imagem que mostra a grande quantidade de pessoas por detrás das câmeras, contrariando a recomendação de isolamento social para evitar o avanço do novo coronavírus.
Na imagem é possível ver que a maioria das pessoas estão usando máscaras, inclusive um garçom. No Instagram Stories da dupla, é mostrado que a pessoa que filmava o show usava máscara de proteção. Procurada, a assessoria da dupla não se manifestou até a publicação deste texto.
A live ainda contou com uma "invasão" do ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, que pegou os espectadores de surpresa. Em vídeo, ele reforçou a importância do isolamento.
"Importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine, que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. Os shows são feitos de casa. O show não pode parar, mas a aglutinação tem que parar. A gente precisa agora proteger um ao outro e o sistema de saúde se preparar para, no momento certo, a gente poder se abraçar", disse.

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