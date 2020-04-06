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Pandemia

JK Rowling critica coaches que cobram produção de pessoas em isolamento

Coach é uma palavra em inglês que significa 'treinador', e que há alguns anos é usada para denominar um profissional que ajuda pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 14:12

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 14:12

A escritora britânica JK Rowling
A escritora britânica JK Rowling Crédito: Instagram
A escritora JK Rowling, responsável pelas histórias do bruxo Harry Potter, criticou alguns usuários por "implicar que as pessoas são perdedoras se não estiverem aprendendo uma nova habilidade" enquanto estão em isolamento, por causa da pandemia do novo coronavírus.
"Se você é um 'coach da vida' que está implicando que as pessoas são perdedoras se elas não estão aprendendo uma nova habilidade/construindo uma marca enquanto estão em quarentena. As pessoas têm desafios que você não conhece. Às vezes, passar por isso é mais que suficiente", tuitou a escritora.
Coach é uma palavra em inglês que significa "treinador", e que há alguns anos é usada para denominar um profissional que ajuda pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional.
Em outro tuíte, Rowling acrescentou: "Implicar que as pessoas são preguiçosas ou desmotivadas se não estão fazendo obras de arte diariamente não é uma inspiração, é uma forma de vergonha. Se a distração sem fim curasse a depressão, nenhuma pessoa rica ou viciada em trabalho jamais se mataria. Tristeza e ansiedade não são fraquezas, são uma resposta humana natural à dificuldade e ao perigo."
"Permitir-nos sentir o que sentimos, e reconhecer que temos boas razões para nos sentir assim, é um caminho melhor para uma boa saúde mental, do que nos batermos por não sermos super-humanos", finalizou.

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