JK Rowling critica coaches que cobram produção de pessoas em isolamento

A escritora britânica JK Rowling Crédito: Instagram

A escritora JK Rowling, responsável pelas histórias do bruxo Harry Potter, criticou alguns usuários por "implicar que as pessoas são perdedoras se não estiverem aprendendo uma nova habilidade" enquanto estão em isolamento, por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Se você é um 'coach da vida' que está implicando que as pessoas são perdedoras se elas não estão aprendendo uma nova habilidade/construindo uma marca enquanto estão em quarentena. As pessoas têm desafios que você não conhece. Às vezes, passar por isso é mais que suficiente", tuitou a escritora.

Coach é uma palavra em inglês que significa "treinador", e que há alguns anos é usada para denominar um profissional que ajuda pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional.

Em outro tuíte, Rowling acrescentou: "Implicar que as pessoas são preguiçosas ou desmotivadas se não estão fazendo obras de arte diariamente não é uma inspiração, é uma forma de vergonha. Se a distração sem fim curasse a depressão, nenhuma pessoa rica ou viciada em trabalho jamais se mataria. Tristeza e ansiedade não são fraquezas, são uma resposta humana natural à dificuldade e ao perigo."