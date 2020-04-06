"Obedecer é melhor que sacrificar", diz leitora sobre isolamento

Ruas e praias da Grande ficaram movimentadas mesmo com a orientação de quarentena Crédito: Vitor Jubini

Em Vitória , muita gente escolheu caminhar e pedalar no calçadão de Camburi. Já em Vila Velha, a cena foi parecida, com muitas pessoas circulando pelo calçadão e pelas areias da Praia da Costa e de Itapoã.

As prefeituras afirmam que têm feito trabalho de conscientização para reforçar a importância do isolamento social. Na Capital, carros de som, acompanhados da Guarda Municipal, têm circulado pelos bairros com pedidos para que as pessoas fiquem em casa.

"Inicialmente, trabalhamos com a conscientização. Algumas pessoas ainda insistem em levar um vida normal. Mas a recomendação é sair apenas para fazer o que for necessário e voltar para casa", afirmou Ademir Barbosa, secretário de Meio Ambiente de Vitória.

A Gazeta também têm informado que estão contactando as administrações municipais para denunciar aglomerações, principalmente de idosos, em bares e praças. Na sexta-feira (3), Muitos leitores detambém têm informado que estão contactando as administrações municipais para denunciar aglomerações, principalmente de idosos, em bares e praças. Na sexta-feira (3), a Guarda de Vila Velha recebeu mais de 100 denúncias de bares abertos durante o isolamento social contra o coronavírus.

Os constantes descumprimentos das regras de isolamento levantaram debate entre os leitores, nas redes sociais. A maioria cobra mais empatia e responsabilidade das pessoas. Confira alguns comentários:

É isso que eu não entendo. As regras de isolamento estão rigorosas. Eu, por exemplo, não estou saindo, mesmo com um monte de coisa para fazer e resolver, mas a maioria não está respeitando, está indo às praias, fazendo churrasco, ficando na rua sem necessidade. Cadê a força maior para colocar esse povo para casa, já que não tem necessidade de sair? Vamos colaborar, meu povo, se não for por você, faça pelo seu filho ou pai ou mãe ou como ser humano mesmo. (Ana Maria Lopes)

Não estou indo nem ao portão direito. Tenho duas filhas e penso nelas o tempo todo. Todos os cuidados aqui em casa estão sendo mantidos. (Vânia Lopes Firmino)

Eu fico em casa porque minha saúde está em risco e a dos meus netos. E obedecer é melhor do que sacrificar... então vamos obedecer. Sei que não está fácil pra ninguém, mas Deus proverá. (Clemilda Batista)

Movimentação no terceiro domingo de isolamento

Como foi falado, só vão respeitar e levar a sério mesmo quando perderem alguém muito próximo. Aqui no Centro de Vitória os supermercados estão lotados, a feira de domingo da Vila Rubim estava cheia de jovens, idosos, crianças… (Cristina Ferreira)

Verdade. Eu só saio de cada para comprar alguma coisa no supermercado do bairro e volto correndo. Minha filha está trancada em casa desde o dia em que começou a quarentena, não sai nem no portão, enquanto a minha rua está cheia de idosos e crianças brincando. Acho que só eu estou morrendo de medo desse vírus terrível. (Leidiane Rossoni)

Eu não sei se o povo assiste ao pronunciamento do Ministério da Saúde, mas eu costumo assistir, e o Mandetta disse pra todos usarem máscara e que podia fazer caminhada diária e tomar sol com responsabilidade. Não digo para fazer aglomeração (muita gente no mesmo espaço). Aglomeração vocês vão ver agora, que liberaram as lojas de chocolate para abrir para a Páscoa. Eu saio com responsabilidade e cuidados. Mantendo a distância em supermercados. Temos que mudar nossas rotinas cotidianas. (Marina Tófoli)

O ideal era ir apenas uma pessoa da família fazer as compras. Vejo famílias inteiras no supermercado. (Juliany Rebouças)

Infelizmente a feira é o lugar mais em conta para fazer as comprar de frutas e verduras, porque no mercado está difícil. (Mariana Bárbara)

Sair pra trabalhar porque você não tem outra alternativa é diferente de sair pra bater perna! Quem pode ficar em casa deveria obedecer. É uma falta de respeito, viu! Estão cansados de saber que o SUS não dá conta de coisas simples, imaginem de um caso assim! (Lucineia Oliveira)

Concordo! Depois esses mesmos vão reclamar caso precisem de hospitais e não tiver mais vagas… muita falta de empatia! Muitos estão pensando que é invenção da mídia, que é uma gripezinha. Nem desenhando entendem! Não basta ver vídeos e relatos de pessoas que estão vivenciando essa doença. Acho que só acontecendo o pior para acordarem! Deus queira que não, que possamos sair dessa o mais rápido possível! (Juliana Monteiro Furie)

Mas o povo tem que comprar chocolate. Como vamos fazer sem pode comprar nosso chocolate, né, Casagrande? (Verônica Rampinelli Tessarolo)

Só acho que deveria fechar tudo então. Ou abre tudo, ou fecha tudo. Não acho justo quebrar o pequeno empresário/ empreendedor e com isso junto os seus empregados. Pois o povo está nas ruas! (Felipe Stieg)

Estou trabalhando desde o início e todos os dias tem ônibus lotados, supermercado cheios etc.! (Aloisio Ramos)

Depois a culpa da aglomeração é do governo?! A população tem que fazer sua parte e assumir sua responsabilidade de evitar aglomerações! (Luis Eduardo)

E eu com medo de ir num velório de uma pessoa querida… (Hérika Rodrigues Cezar)

Resumindo: o comércio as empresas estão fechadas à toa!!! (Patrik Van)

Patrik Van, você falou o que penso. Sendo assim, bora trabalhar, né? Ninguém está preocupado mesmo. (Lucia Helena Mendes)

É isso aí, brinquem com coisa séria... Depois não reclamem quando estiverem no hospital! (Suzana Eustáquio)

Só lembrando, galera: não temos respirador suficiente, tá? Não vale reclamar depois dizendo que não foi orientado... Que Deus proteja vocês. (Aline Aquino)

A ignorância cobrará vidas. (Stela Rosa Gobbi)

Acho que o governo precisa fechar o cerco, tomar medidas mais radicais com a população irresponsável. (Nil Casagrande)

Alguns somente terão noção quando um próximo for contaminado e partir para outro lado. Caso contrário, não estão nem aí! (Wellinghton Sousa)