"Estamos com você, Mandetta", diz leitora após críticas de Bolsonaro

Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Marcos Corrêa/PR

“O Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo? Pode ser. Mas tá faltando um pouco mais de humildade dele para conduzir o Brasil neste momento difícil que nós nos encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível”, disse.

O conflito entre Bolsonaro e Mandetta já era nítido há alguns dias, com os discursos antagônicos sobre as medidas para evitar a propagação da doença. Enquanto o ministro defende as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre elas o isolamento social, o presidente por diversas vezes declarou que a vida deve voltar ao normal, com a volta dos brasileiros às suas atividades.

O desabafo de Bolsonaro aconteceu após ele ser questionado se demitiria o chefe da pasta da Saúde. “O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Eu não pretendo demitir o ministro no meio da guerra. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento, extrapolou”, acusou.

Mandetta preferiu não responder às críticas de Bolsonaro e afirmou a interlocutores que seu foco é no trabalho. Nos bastidores, ele teria afirmado que não pretende se demitir. "Um médico não abandona o paciente", teria dito. A ordem no Ministério da Saúde é ignorar as declarações políticas do presidente.

A postura técnica do ministro da Saúde tem agradado representantes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e também governadores e prefeitos. A imagem do ministro é de equilíbrio diante da crise, também para a população.

Nesta sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender de forma veemente o ministro, garantindo que ele tem o apoio de toda a sociedade - "do Parlamento nem se fala", enfatizou. Para Maia, "Mandetta não vai pedir o boné mesmo com toda a adversidade."

Pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira aponta que a aprovação da condução da crise do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde disparou, e já é mais do que o dobro da registrada por Jair Bolsonaro. A aprovação da pasta conduzida por Mandetta saltou de 55% para 76%, enquanto a do presidente caiu de 35% para 33%, dentro da margem de erro.

Nas redes sociais de A Gazeta, a atuação de Luiz Henrique Mandetta também foi bastante elogiada pelos leitores. "Continue trabalhando firme, Mandetta. Eu confio em você e na sua equipe", escreveu Valéria Hollunder. Confira outros comentários:

Caro presidente, está faltando humildade da parte da vossa excelência. O ministro Mandetta está fazendo um excelente trabalho. Parabéns, doutor Mandetta. (Rita Viana Guimarães)

Quem não pratica a humildade dificilmente reconhece alguma. Bolsonaro está falando daquilo que não lhe é familiar. O ministro está com bolsas nos olhos, compartilhou uma experiência pessoal nesta semana… é humano e reconhece quando erra, enquanto nosso digníssimo presidente se preocupa em resolver suas picuinhas e arrumar mais algumas. (Andrea Valença)

Percebe-se que não há equilíbrio, responsabilidade e ética na figura de um presidente quando o mesmo critica em rede nacional um ministro que está cumprindo seu papel com tanta competência. Lamentável. Estamos com você, Mandetta. O povo precisa de um ministro lúcido, competente e sensato. Não brinca com vidas. Falta de humildade, não! Isso se chama responsabilidade, algo que infelizmente o senhor presidente desconhece. (Piedade Rezende)

Esse despresidente despreparado se acha… (Ines Aparecida Toé)

O ministro está certo. Cautela, ciência e humanismo. Mais vale falido do que falecido. (Silnara Carlos Sofia)

Aprendi a admirá-lo! O Mandetta fala tudo em poucas palavras. Parabéns. (Joelma Santos)

É verdade. Com palavras simples, porém fortes diante dessa situação, Mandetta tem o meu respeito. (Laurinete da Penha Morgan)

O cara é bom e Bolsonaro vai demitir, pode esperar… (Leandro Vieira)

Mandetta está conduzindo muito bem a situação, é sensato, é inteligente, articulado, enfim ele está de parabéns! (Eliza de Freitas Matos)

Eu votei e fiz campanha para o presidente, mas essas atitudes estão me fazendo achar que Maia é o mais sensato nesse circo Brasil. Gratidão, Maia! Nunca pensei em falar isso, mas o Bolsonaro não está dando mais, chega! (Markley César)

O presidente precisa de quem acredita no Brasil! Quem acha que Maia é a solução para o país nunca foi Bolsonaro! (Marcelo Dassie)

Se não fossem as intervenções do Maia, o Bolsonaro já teria feito atrocidades. Só fanáticos são Bolsonaro. Patriotas são Brasil. (Denis de Oliveira)

Olha, eu também nunca pensei que iria fazer um elogio ao Maia, mas ele está se mostrando um bom líder neste momento. E quanto ao ministro da Saúde, só posso dizer: exemplo de capacidade, integridade e compaixão. (Lorena Paula)

Bolsonaro faz jogo duplo, o país parou. Todos os Estados seguindo à risca o que determina o Ministério da Saúde. Poucos vão entender essa duplicidade, fala uma coisa, mas faz outra. (Poliana Flaviano)

Parabéns, Mandetta. Está faltando humildade e inteligência no presidente, isso sim. (Katia Lemos)

Esse presidente precisa, urgentemente, de uma consulta médica, só pode. Indo na contramão das ações médicas e científicas nacionais e internacionais desse vírus devastador. (Claudio Luiz Fernandes Barboza)

Presidente da República, não seja ingrato com quem está dando sangue, suor e lágrimas na luta pela vida dos brasileiros. (Karla Lyrio)

Que Deus abençoe o ministro, que vem fazendo um trabalho incansável e fazendo de tudo em um país sem nenhuma infraestrutura e subjugado por políticos. Humildade falta ao que se acha o deus sol, o imperador e que quando cisma não adianta. E ainda convida para jejuar. É pífio, para não dizer doido. (Eduardo Miranda Coutinho)

O presidente não trata o assunto com seriedade. Essa não é uma questão de humildade, e sim de responsabilidade com a vida humana! (Marcelo dos Santos Lirio)

Parabéns pela sua humildade, ministro Mandetta! E que Deus te abençoe e te proteja. (Rita T. C. Ramos)

Mandetta está salvando o governo com sua humilde e simpatia. Valeu, Mandetta, pelos conselhos para ficar em casa. Eu e minha mulher estamos trabalhando mas os filhos estão em casa. (Julio Cesar Matos)

Será que só está faltando humildade para o ministro da Saúde, presidente? Acho que tem faltado humildade a mais alguém! (Joelia Ribeiro)

Parabéns, ministro Mandetta, excelente trabalho. Obrigada pelo empenho e pela paciência. (Marinelva Atash)

O que o ministro respondeu? “Não vou comentar”. Ninguém dá mais importância ao que o presidente fala. Doido a gente deixa falando sozinho. (Jaime Reis)

Ninguém liga para a opinião do presidente, suas ideias foram completamente ignoradas por ministros, governadores etc... para o nosso bem. (Thiago Borlot)

Quem é o especialista mesmo? Quem é que entende da área da saúde e das doenças etc.? (Lavinia Santos)

Quando acabar essa crise, o ministro que mais trabalhou até agora nesse governo vai meter o pé. Trabalhar com maluco é difícil. (João Paulo Ferreira Stofel)

Dengue + coronavírus = caixão. O Distrito Federal já tem 12 mil casos de dengue. Não é brincadeira não, gente. Esse presidente está fazendo política com a morte das pessoas. (Alex Barbosa)

Tudo que esse cara diz atrapalha e repercute negativamente. Não tem a capacidade e o discernimento para ser presidente de país algum! (Mateus Taliuli)