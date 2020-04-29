'Aprendi a sorrir com o olhar': o relato de uma profissional na UTI de covid-19

Maria Vicência trabalha na UTI com pacientes com Coronavírus Crédito: Divulgação

"Aprendi a sorrir com os olhos". O depoimento emocionado é da técnica de enfermagem Maria Vicência, que há 40 dias viu a rotina mudar na Unidade de Terapia Intensiva do hospital em que trabalha, na Serra. A UTI foi criada especialmente para receber apenas os pacientes com a Covid-19.

A capixaba de 40 anos é uma das centenas de mulheres no Estado na linha de frente do combate ao coronavírus e têm enfrentado desafios e momentos dramáticos no tratamento de pacientes. De acordo com o relatório "Mulheres no centro da luta contra a crise Covid-19", divulgado pela ONU Mulheres, a pandemia afeta mais as mulheres. Para se ter ideia, 70% dos trabalhadores de saúde em todo o mundo são mulheres, fato que as expõe a um maior risco de infecção pela doença. "No começo não imaginava que chegaria num estágio com a UTI com muitos pacientes. Mas, quando recebi os três primeiros infectados, percebi o quanto seria difícil. Vi que teria uma longa batalha e que precisaria estar preparada psicologicamente para ela", conta.

"Vi que teria uma longa batalha e que precisaria estar preparada psicologicamente para ela" Maria Vicência - Técnica de enfermagem

Maria trabalha em plantões que duram 12 horas. E em pouco mais de um mês viu a rotina no Vitória Apart Hospital mudar. "UTI sempre é estressante, mas não tinha o peso desse novo vírus e o medo por ser uma doença nova. Estamos aprendendo como tratar. Os procedimentos vão mudando e vamos aprendendo ao longo do processo. Todo dia é uma vitória".

Maria Vicência trabalha em uma UTI para pacientes como coronavírus Crédito: Divulgação

Pacientes e o medo

Pelas regras do hospital, a profissional não pode revelar quantos pacientes estão internados com a doença. A rotatividade é grande e a demanda também. As visitas são proibidas. Em algumas exceções familiares são permitidos a olhar de longe, pelo vidro. A vida na UTI é resumida entre o profissional e o paciente. "Os olhos são uma das poucas coisas que o paciente vê. Por isso digo que o meu sorriso é através do olhar. E por incrível que pareça eles percebem. O tom de voz também tem que ser mais alegre. O pouco tempo que permanecemos ali é o que dá conforto para quem está sozinho. O único contato com o mundo é a gente. O vírus tem transformado nossa maneira de trabalhar. O cuidar hoje é fundamental". Parentes costumam mandar bilhetes, recados e vídeos. É o único jeito de matar a saudade.

Não ter apego também é impossível. "Essa doença gera um processo de empatia. Quando você vê um paciente sozinho, se agravando, é duro. Mas se ele acorda é uma vitória. Ele é o amor de alguém, não tem como não se apegar e não pensar na família. É muito triste". Ela, que trabalha na UTI desde a internação do primeiro paciente testado positivo, se agarra à religião para seguir em frente. "É ela que me ajuda espiritualmente. Passei por todos os estágios acompanhando pacientes, não é fácil. Desde o início me preparei como se fosse um treinamento de guerra. É exaustivo", conta Maria.