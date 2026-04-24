Governo deve aumentar mistura do etanol na gasolina em maio

Desde o início da guerra, o governo Lula já zerou a cobrança de PIS/Cofins e anunciou a subvenção tanto sobre o combustível produzido no Brasil, como no importado, como forma de tentar conter o aumento no preço.





O agronegócio critica essa medida por beneficiar importadoras de combustível fóssil, e pede que, ao invés disso, o governo incentive a indústria nacional e sustentável, aumentando a mistura de biodiesel no diesel, que hoje é de 15%.





Ainda segundo cálculos do setor, hoje 40% das fábricas de biodiesel estão ociosas, por falta de demanda.





Apenas ao ativar essa capacidade, seria possível prodzir mais de 4 a 5 bilhões de litros por ano de biodiesel, o suficiente para aumentar a mistura para até 18%.





O aumento dessa mistura, porém, precisa passar também pelo CNPE. Segundo integrantes do Ministério de Minas e Energia, o que falta para isso ser colocado em pauta é a conclusão de estudos técnicos que comprovem a viabilidade da medida.





Até aqui, o governo Lula zerou impostos e deu subenvção para o diesel, mas não para a gasolina.





Na última quinta-feira (23), a liderança do governo na Câmara apresentou um projeto de lei para prever que os benefícios tributários sejam ampliados tanto para a gasolina quanto para o etanol e o biodiesel — desde que compensados por um faturamento extraordinário com a exportação do petróleo.





A proposta deve ser debatida na reunião de líderes da próxima terça-feira (28), na Câmara.