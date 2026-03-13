Reflexos da guerra no ES

Preço da gasolina já chega a R$ 6,59 em postos da Grande Vitória

Na semana passada, era possível encontrar o litro do combustível a R$ 6, em média; Sindipostos explica que um dos motivos é o cenário de forte instabilidade no mercado mundial, inclusive no Brasil, devido à guerra no Irã

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:32

Preço da gasolina em um posto da Avenida Cesar Hilal, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Nos últimos dias, quem precisou abastecer na Grande Vitória tem visto os preços da gasolina mais altos nos postos de combustível. A alta é reflexo da escalada no conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do petróleo produzido mundialmente. Com isso, o barril de petróleo já passou da casa dos US$ 100, pressionando o preço do combustível.

O litro da gasolina — que até a semana passada beirava a média de R$ 6 — já está sendo vendido a R$ 6,59 em postos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Na tarde desta sexta-feira (13), apenas quatro estabelecimentos ofereciam o combustível ainda a R$ 5,99, todos em Vitória. Os dados são do aplicativo Menor Preço, que apresenta os valores praticados em tempo real.

A reportagem de A Gazeta circulou pela cidade na tarde desta sexta e encontrou a gasolina comum sendo vendida de R$ 5,99 a R$ 6,59. O valor mais alto estava sendo comercializado em um posto na Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia de Santa Helena, em Vitória, e em outro na Avenida César Hilal, também na Capital.

Já o valor mais barato, R$ 5,99, ainda pode ser encontrado em postos localizados na Avenida Vitória.

Preço da gasolina em um posto da Avenida Vitória, Vitória, com o preço mais baixo Crédito: Carlos Alberto Silva

O que diz o Sindipostos

Procurado para explicar o aumento do preço da gasolina no Espírito Santo, o Sindipostos informou que um dos motivos é o cenário de muita instabilidade no mercado de combustíveis em todo o mundo, inclusive no Brasil, causado pela guerra entre Estados Unidos e Irã. “O preço dos combustíveis está sim sendo afetado pela guerra”, frisou o Sindipostos.

O sindicato que representa os postos de combustíveis explicou que a Petrobras detém um poder muito grande sobre o mercado, mas cerca de 30% dos combustíveis consumidos no Espírito Santo são importados. Outra parte, segundo eles, é produzida por refinarias privadas que, diferentemente da Petrobras, seguem as cotações internacionais.

“Importante registrar que, embora não siga as cotações internacionais, a Petrobras realizou um leilão nesta semana em que o diesel foi comercializado com ágio de R$ 1,78 por litro sobre o seu preço atual de tabela”, acrescentou.

O Sindipostos lembrou ainda que postos não compram da Petrobras nem das refinarias e muito menos importam combustível. Quem compra da Petrobras, das refinarias e importa combustíveis são as distribuidoras que, por sua vez, revendem para os postos.

“Os postos são o último elo da cadeia de combustíveis e sofrem o reflexo de toda ela. São, também, a parte mais visível e próxima do consumidor”, frisou.

Preço da gasolina na Grande Vitória 1 de 9

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