Home
>
Economia do ES
>
Preço da gasolina já chega a R$ 6,59 em postos da Grande Vitória

Preço da gasolina já chega a R$ 6,59 em postos da Grande Vitória

Na semana passada, era possível encontrar o litro do combustível a R$ 6, em média; Sindipostos explica que um dos motivos é o cenário de forte instabilidade no mercado mundial, inclusive no Brasil, devido à guerra no Irã

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:32

Gasolina
Preço da gasolina em um posto da Avenida Cesar Hilal, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Nos últimos dias, quem precisou abastecer na Grande Vitória tem visto os preços da gasolina mais altos nos postos de combustível. A alta é reflexo da escalada no conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do petróleo produzido mundialmente. Com isso, o barril de petróleo já passou da casa dos US$ 100, pressionando o preço do combustível.

Recomendado para você

Fragilidade na base de dados pode comprometer planejamento, orçamento e decisões estratégicas nas organizações

Crise de dados no RH: entenda por que empresas não confiam nas próprias informações

Reputação, transparência e consistência passaram a ser fatores centrais no relacionamento entre empresas e consumidores

Confiança do consumidor: por que ela é tão importante para as marcas?

Na semana passada, era possível encontrar o litro do combustível a R$ 6, em média; Sindipostos explica que um dos motivos é o cenário de forte instabilidade no mercado mundial, inclusive no Brasil, devido à guerra no Irã

Preço da gasolina já chega a R$ 6,59 em postos da Grande Vitória

O litro da gasolina — que até a semana passada beirava a média de R$ 6 — já está sendo vendido a R$ 6,59 em postos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Na tarde desta sexta-feira (13), apenas quatro estabelecimentos ofereciam o combustível ainda a R$ 5,99, todos em Vitória. Os dados são do aplicativo Menor Preço, que apresenta os valores praticados em tempo real.

A reportagem de A Gazeta circulou pela cidade na tarde desta sexta e encontrou a gasolina comum sendo vendida de R$ 5,99 a R$ 6,59. O valor mais alto estava sendo comercializado em um posto na Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia de Santa Helena, em Vitória, e em outro na Avenida César Hilal, também na Capital.

Já o valor mais barato, R$ 5,99, ainda pode ser encontrado em postos localizados na Avenida Vitória. 

Leia mais

Imagem - Com alta no petróleo, ES pode arrecadar R$ 500 milhões a mais no ano

Com alta no petróleo, ES pode arrecadar R$ 500 milhões a mais no ano

Gasolina
Preço da gasolina em um posto da Avenida Vitória, Vitória, com o preço mais baixo Crédito: Carlos Alberto Silva

O que diz o Sindipostos

Procurado para explicar o aumento do preço da gasolina no Espírito Santo, o Sindipostos informou que um dos motivos é o cenário de muita instabilidade no mercado de combustíveis em todo o mundo, inclusive no Brasil, causado pela guerra entre Estados Unidos e Irã. “O preço dos combustíveis está sim sendo afetado pela guerra”, frisou o Sindipostos.

O sindicato que representa os postos de combustíveis explicou que a Petrobras detém um poder muito grande sobre o mercado, mas cerca de 30% dos combustíveis consumidos no Espírito Santo são importados. Outra parte, segundo eles, é produzida por refinarias privadas que, diferentemente da Petrobras, seguem as cotações internacionais.

“Importante registrar que, embora não siga as cotações internacionais, a Petrobras realizou um leilão nesta semana em que o diesel foi comercializado com ágio de R$ 1,78 por litro sobre o seu preço atual de tabela”, acrescentou.

O Sindipostos lembrou ainda que postos não compram da Petrobras nem das refinarias e muito menos importam combustível. Quem compra da Petrobras, das refinarias e importa combustíveis são as distribuidoras que, por sua vez, revendem para os postos.

“Os postos são o último elo da cadeia de combustíveis e sofrem o reflexo de toda ela. São, também, a parte mais visível e próxima do consumidor”, frisou.

Preço da gasolina na Grande Vitória

Preço da gasolina em um posto da Vila Rubim, Vitória por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto da Avenida Vitória, Vitória por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto da Avenida Vitória, Vitória por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto da Avenida Cesar Hilal, Vitória por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto da Avenida Desembargador Santos Neves, Praia de Santa Helena, Vitória por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto do bairro Cobilândia, Vila Velha por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto do Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto do Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha por Carlos Alberto Silva
Preço da gasolina em um posto do Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha por Carlos Alberto Silva
1 de 9
Preço da gasolina em um posto da Vila Rubim, Vitória por Carlos Alberto Silva

LEIA MAIS 

Escala 5x2 vai beneficiar 5 mil funcionários em rede de supermercados no ES

O que o ministro do Trabalho diz sobre a escala 5x2 em visita ao ES

Petroleira vai retirar primeiro óleo em campo no Sul do ES nos próximos dias

Novo centro de monitoramento no ES promete agilizar retorno da luz após temporais

Cariacica ganha novo complexo logístico com investimento milionário

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Petróleo Posto de Combustíveis

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais