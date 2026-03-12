Home
Escala 5x2 vai beneficiar 5 mil funcionários em rede de supermercados no ES

Escala 5x2 vai beneficiar 5 mil funcionários em rede de supermercados no ES

Após implantação do regime piloto de trabalho em três unidades, Grupo Extrabom planeja expandir o modelo para a maior parte da rede de lojas

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:29

A loja de Goiabeiras do Extrabom passou por uma reforma e agora está mais ampla e completa
Três unidades da rede Extrabom já estão adotando a escala de trabalho 5x2 Crédito: Extrabom/Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (12), o Grupo Coutinho realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados iniciais da implementação da escala de trabalho 5x2 em unidades do supermercado Extrabom

Após implantação do regime piloto de trabalho em três unidades, Grupo Extrabom planeja expandir o modelo para a maior parte da rede de lojas

Escala 5x2 vai beneficiar 5 mil funcionários em rede de supermercados no ES

Depois de implementar a escala de trabalho 5x2 em três lojas, a rede de supermercados Extrabom planeja expandir o modelo para a maior parte do grupo, que inclui o Extrabom, o Atacado Vem, Extra Plus e Extracenter. A medida deve beneficiar mais de 5 mil funcionários, entre os 6.800 que atuam nas 49 unidades da empresa. 

De acordo com o diretor-presidente do grupo, Luiz Coutinho, a mudança faz parte de uma estratégia para melhorar a qualidade de vida dos funcionários e tornar o ambiente de trabalho mais atrativo. Atualmente, o regime 5x2 está sendo testado nas lojas de Laranjeiras (Serra), Gaivotas (Vila Velha) e Vila Rubim (Vitória). 

“Estamos muito felizes com os resultados até agora. A aceitação tem sido muito alta, acima de 90%. A gente percebe um nível maior de satisfação dos colaboradores”, afirmou Coutinho, durante entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (12).

A implantação da escala começou em janeiro, inicialmente na unidade de Laranjeiras, na Serra. Posteriormente, o modelo foi ampliado para outras duas lojas da rede. Na nova jornada, os funcionários trabalham cinco dias por semana e têm duas folgas, mantendo a carga semanal de 44 horas de trabalho, distribuídas em jornadas diárias de 8h48. Segundo a empresa, a experiência tem apresentado resultados positivos tanto para os trabalhadores quanto para a operação das lojas.

Impacto no quadro

De acordo com o diretor-presidente do grupo, para implantar a mudança na escala, foi necessário um aumento de 2% e 3% no quadro de colaboradores. Segundo Coutinho, o custo será absorvido pela própria empresa, sem repasse ao consumidor. Ele acrescenta que, em uma das lojas onde o regime 5x2 foi adotado, nem foi necessário ampliar o número de funcionários, sem ampliação de custos para a rede.

É um impacto pequeno e que conseguimos absorver dentro do nosso orçamento. Não há repasse para preços ou qualquer tipo de custo para o cliente

Luiz Coutinho

Diretor-presidente do Grupo Coutinho


Qualidade de vida

Entre os funcionários que já trabalham no novo formato, a percepção é de melhora na qualidade de vida e no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Operador de caixa na unidade de Laranjeiras, Arnaldo Schulz afirma que a nova escala tem sido positiva desde o início da implantação.

Extrabom
O operador de caixa Arnaldo Schulz afirma que trabalhar no regime 5x2 ajuda na produtividade Crédito: Nicoly Reis

“Já estamos há quase três meses nesse formato e está sendo maravilhoso. A possibilidade de ter folga na semana e, em alguns casos, o sábado junto com o domingo, ajuda muito no planejamento e no descanso”, relatou.

Segundo ele, a mudança também reflete diretamente no atendimento ao cliente. “Quando você descansa mais, acaba vindo mais motivado para o trabalho. Isso reflete no atendimento”, afirmou Arnaldo.

A avaliação positiva também é compartilhada por outros trabalhadores da rede. A operadora de caixa na unidade de Gaivotas Ângela Alves afirma que a nova jornada tem facilitado a organização da rotina pessoal.

Extrabom
Ângela Alves afirmou que está extremamente feliz com a nova jornada de trabalho Crédito: Nicoly Reis

“Eu estou adorando essa escala 5x2. A gente tem uma folga na semana para resolver coisas particulares e ainda consegue aproveitar mais o domingo com a família”, disse.

Expansão gradual 

Apesar dos resultados positivos, o Grupo Coutinho afirma que a ampliação da escala será feita de forma gradual, conforme os ajustes operacionais necessários em cada unidade.

Atualmente, o grupo possui cerca de 300 vagas de emprego abertas, mas nenhuma delas nas três lojas que já adotaram a jornada 5x2. Segundo Coutinho, o novo modelo tende a tornar as oportunidades de trabalho na rede mais atrativas para quem busca emprego no setor.

A avaliação da empresa é que a melhoria nas condições de trabalho pode contribuir também para valorizar o emprego formal, especialmente em um cenário em que muitos trabalhadores acabam migrando para atividades informais. Para Coutinho, oferecer uma jornada que equilibre trabalho e vida pessoal pode ajudar na retenção de funcionários e na atração de novos candidatos para o setor supermercadista.

A expectativa é que mais unidades da rede passem a adotar o modelo ainda neste ano, ampliando gradualmente o número de colaboradores atendidos pela nova escala.

Debate nacional

Durante a coletiva, Coutinho também comentou o debate nacional sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que discute a redução da jornada de trabalho no país de 44 para 40 horas semanais.

Segundo ele, caso a mudança seja aprovada, o impacto para o setor supermercadista pode ser significativamente maior do que o observado na adoção da rede. Na avaliação do empresário, uma redução legal da jornada exigiria um aumento aproximado de 10% no quadro de funcionários para manter o funcionamento das lojas.

“Se houver redução de 44 para 40 horas, será necessário aumentar o quadro de colaboradores. Esse impacto é bem maior e acaba afetando diretamente o custo das empresas”, afirmou.

Ele acrescentou que, diante desse cenário, parte desse custo poderia acabar sendo repassada ao consumidor final, dependendo de como a medida fosse implementada no país.

