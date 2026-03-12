Redução de jornada

Escala 5x2 vai beneficiar 5 mil funcionários em rede de supermercados no ES

Após implantação do regime piloto de trabalho em três unidades, Grupo Extrabom planeja expandir o modelo para a maior parte da rede de lojas

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:29

Três unidades da rede Extrabom já estão adotando a escala de trabalho 5x2 Crédito: Extrabom/Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (12), o Grupo Coutinho realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados iniciais da implementação da escala de trabalho 5x2 em unidades do supermercado Extrabom.

Depois de implementar a escala de trabalho 5x2 em três lojas, a rede de supermercados Extrabom planeja expandir o modelo para a maior parte do grupo, que inclui o Extrabom, o Atacado Vem, Extra Plus e Extracenter. A medida deve beneficiar mais de 5 mil funcionários, entre os 6.800 que atuam nas 49 unidades da empresa.

De acordo com o diretor-presidente do grupo, Luiz Coutinho, a mudança faz parte de uma estratégia para melhorar a qualidade de vida dos funcionários e tornar o ambiente de trabalho mais atrativo. Atualmente, o regime 5x2 está sendo testado nas lojas de Laranjeiras (Serra), Gaivotas (Vila Velha) e Vila Rubim (Vitória).

“Estamos muito felizes com os resultados até agora. A aceitação tem sido muito alta, acima de 90%. A gente percebe um nível maior de satisfação dos colaboradores”, afirmou Coutinho, durante entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (12).

A implantação da escala começou em janeiro, inicialmente na unidade de Laranjeiras, na Serra. Posteriormente, o modelo foi ampliado para outras duas lojas da rede. Na nova jornada, os funcionários trabalham cinco dias por semana e têm duas folgas, mantendo a carga semanal de 44 horas de trabalho, distribuídas em jornadas diárias de 8h48. Segundo a empresa, a experiência tem apresentado resultados positivos tanto para os trabalhadores quanto para a operação das lojas.

Impacto no quadro

De acordo com o diretor-presidente do grupo, para implantar a mudança na escala, foi necessário um aumento de 2% e 3% no quadro de colaboradores. Segundo Coutinho, o custo será absorvido pela própria empresa, sem repasse ao consumidor. Ele acrescenta que, em uma das lojas onde o regime 5x2 foi adotado, nem foi necessário ampliar o número de funcionários, sem ampliação de custos para a rede.

É um impacto pequeno e que conseguimos absorver dentro do nosso orçamento. Não há repasse para preços ou qualquer tipo de custo para o cliente Luiz Coutinho Diretor-presidente do Grupo Coutinho





Qualidade de vida

Entre os funcionários que já trabalham no novo formato, a percepção é de melhora na qualidade de vida e no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Operador de caixa na unidade de Laranjeiras, Arnaldo Schulz afirma que a nova escala tem sido positiva desde o início da implantação.

O operador de caixa Arnaldo Schulz afirma que trabalhar no regime 5x2 ajuda na produtividade Crédito: Nicoly Reis

“Já estamos há quase três meses nesse formato e está sendo maravilhoso. A possibilidade de ter folga na semana e, em alguns casos, o sábado junto com o domingo, ajuda muito no planejamento e no descanso”, relatou.

Segundo ele, a mudança também reflete diretamente no atendimento ao cliente. “Quando você descansa mais, acaba vindo mais motivado para o trabalho. Isso reflete no atendimento”, afirmou Arnaldo.

A avaliação positiva também é compartilhada por outros trabalhadores da rede. A operadora de caixa na unidade de Gaivotas Ângela Alves afirma que a nova jornada tem facilitado a organização da rotina pessoal.

Ângela Alves afirmou que está extremamente feliz com a nova jornada de trabalho Crédito: Nicoly Reis

“Eu estou adorando essa escala 5x2. A gente tem uma folga na semana para resolver coisas particulares e ainda consegue aproveitar mais o domingo com a família”, disse.

Expansão gradual

Apesar dos resultados positivos, o Grupo Coutinho afirma que a ampliação da escala será feita de forma gradual, conforme os ajustes operacionais necessários em cada unidade.

Atualmente, o grupo possui cerca de 300 vagas de emprego abertas, mas nenhuma delas nas três lojas que já adotaram a jornada 5x2. Segundo Coutinho, o novo modelo tende a tornar as oportunidades de trabalho na rede mais atrativas para quem busca emprego no setor.

A avaliação da empresa é que a melhoria nas condições de trabalho pode contribuir também para valorizar o emprego formal, especialmente em um cenário em que muitos trabalhadores acabam migrando para atividades informais. Para Coutinho, oferecer uma jornada que equilibre trabalho e vida pessoal pode ajudar na retenção de funcionários e na atração de novos candidatos para o setor supermercadista.

A expectativa é que mais unidades da rede passem a adotar o modelo ainda neste ano, ampliando gradualmente o número de colaboradores atendidos pela nova escala.

Debate nacional

Durante a coletiva, Coutinho também comentou o debate nacional sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que discute a redução da jornada de trabalho no país de 44 para 40 horas semanais.

Segundo ele, caso a mudança seja aprovada, o impacto para o setor supermercadista pode ser significativamente maior do que o observado na adoção da rede. Na avaliação do empresário, uma redução legal da jornada exigiria um aumento aproximado de 10% no quadro de funcionários para manter o funcionamento das lojas.

“Se houver redução de 44 para 40 horas, será necessário aumentar o quadro de colaboradores. Esse impacto é bem maior e acaba afetando diretamente o custo das empresas”, afirmou.

Ele acrescentou que, diante desse cenário, parte desse custo poderia acabar sendo repassada ao consumidor final, dependendo de como a medida fosse implementada no país.

