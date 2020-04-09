Grupos doam cesta básica e marmita a pessoas carentes da Grande Vitória

Grupo faz marmita para doar para pessoas carentes no bairro Boa Vista II, em Vila Velha Crédito: Marcio Roberto Souza

Em meio a pandemia de coronavírus , matar a fome de quem não tem comida na mesa também é prioridade. Por isso, um grupo de moradores do bairro Boa Vista II, em Vila Velha , decidiu ofertar o jantar para 100 pessoas de baixa renda. A comida, servida em marmita de isopor devidamente higienizada, é entregue na sede da associação de moradores do bairro.

As marmitas começaram a ser ofertadas nesta semana, depois que a associação de moradores passou a receber muitos pedidos por cesta básica. No entanto, para além da falta de alimento, muitas famílias também não tinham gás para cozinhar.

"Começamos a receber uma demanda muito alta de pedidos de cesta básica e chegamos a atender algumas pessoas, mas observamos que tinha gente que tinha arroz e feijão em casa, mas não tinha gás para cozinhar. Foi então que demos início ao jantar solidário, que tem sido ofertado toda noite para cerca de 100 pessoas", conta Márcio Roberto Souza, de 40 anos, presidente da associação de moradores do bairro.

Alguns comerciantes do bairro ajudam com a doação de alimentos, enquanto um grupo de moradores vai para a cozinha preparar as refeições e montar as marmitas.

"Enquanto tiver doação, vamos continuar fazendo. Alguns comerciantes de hortifruti e padaria nos ajudam, além de moradores do bairro. Para não dar aglomeração, preferimos deixar uma equipe de cinco pessoas na cozinha, no preparo das marmitas. Entregamos no isopor fechado e orientamos as pessoas a voltarem para casa. Temos dois acamados que a gente leva a marmita para eles também", afirma.

Quem quiser contribuir com doações pode ligar para o Márcio no telefone (27) 99879-3075.

GRUPO DE ADVOGADOS ORGANIZA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Um grupo de cerca de 200 pessoas, entre eles advogados trabalhista e juízes, também se uniu para ajudar algumas famílias e instituições da Grande Vitória. Com o nome de "fazer o bem, faz bem", o grupo criado no whatsapp reuniu doações em dinheiro e conseguiu comprar 245 cestas básicas, que serão entregues no próximo sábado (11).

"Cada pessoa doava cerca de R$ 60 e com isso arrecadamos mais de R$ 11 mil em uma semana. Um pinguinho de cada um que virou um montante. É questão de empatia, de fazer a páscoa do outro mais feliz", conta Talita Ellen Renzelman, 34 anos, uma das integrantes do grupo.

O grupo fará a distribuição das cestas no próximo sábado (11), mas já se organiza para conseguir fazer novas doações no mês de maio.

"Estava em casa e fiquei pensando a dificuldade que os mais humildes estão passando. Lembrei de minha infância, família pobre em Guaçuí e só agradeço a Deus por tudo que recebi. Convidei três amigas para me ajudar no grupo, os advogados trabalhistas abraçaram a causa e, em menos de uma semana, conseguimos mais de R$ 11 mil para compra das cestas", conta a advogada Helida Petri, idealizadora do grupo.

"Esse grupo não vai morrer, enquanto tiver gente precisando a gente vai continuar arrecadando" Talita Ellen Renzelman - Advogada