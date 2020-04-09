Criança está em estado grave com suspeita de Covid-19 no ES, diz secretário

Três moradores de Linhares com suspeita de coronavírus estão internados em estado grave. Entre os pacientes, uma criança de apenas 6 anos. A informação foi dada pelo secretário de Saúde do município, Saulo Rodrigues Meireles, na tarde desta quinta-feira (9). Nesta manhã, foi confirmada a morte do professor de Linhares Jocival Marchiori, de 55 anos, a sétima por coronavírus no Espírito Santo.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes são dois idosos e uma criança. Eles foram atendidos no Hospital Geral de Linhares (HGL) e, diante da gravidade do quadro clínico, foram transferidos e seguem internados em Unidades de Tratamento Intensivo de hospitais do Espírito Santo. Os idosos foram levados para o Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, e a criança para o Hospital Infantil, em Vitória.
Considerados casos suspeitos do novo coronavírus, os pacientes estão sendo acompanhados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e pela Secretaria Municipal de Saúde. As amostras biológicas dos pacientes foram colhidas pelo hospital onde foram atendidos e já foram para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). Os resultados serão divulgados em boletins atualizados periodicamente pelas autoridades em Saúde.
Estamos hoje aqui, não para dar uma notícia boa, infelizmente, tivemos aqui o nosso primeiro óbito causado pelo coronavírus no município de Linhares, é um professor, uma pessoa de referência numa escola estadual e ainda temos mais três casos que têm preocupado muito, porque são três casos que foram transferidos: dois para o hospital Roberto Silvares e uma criança, de 6 anos, transferida também em estado grave para o Hospital Infantil. Esses três casos são casos suspeitos de coronavírus. O município está apurando, já fez a coleta e encaminhou para obter o resultado dos exames, explicou o secretário em um vídeo divulgado pela Prefeitura de Linhares.
MORTE EM LINHARES
O primeiro óbito registrado em Linhares por causa do novo coronavírus foi do professor e ex-diretor escolar, Jocival Marchiori, de 55 anos. O educador estava internado, em tratamento, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus.
ENTERRO SEM VELÓRIO
O corpo do professor foi retirado do hospital ainda na manhã desta quinta-feira (9) por uma funerária e já foi encaminhado para Linhares, onde será sepultado, sem a realização de velório, seguindo assim uma recomendação do Ministério da Saúde.
Esta é a segunda morte pela doença na Região Norte do Espírito Santo. No último sábado (4), o gerente de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, também faleceu em decorrência da doença.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
Segundo o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (8), Linhares tem até o momento, 209 casos notificados, sendo 8 confirmados, 102 descartados e 99 casos suspeitos da Covid-19. Os três casos, divulgados pelo secretário de Saúde do município, devem entrar no boletim que deve ser divulgado nesta quinta-feira (9).