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De 6 anos na UTI

Criança está em estado grave com suspeita de Covid-19 no ES, diz secretário

Segundo o secretário de Saúde de Linhares, dois pacientes também com suspeita de coronavírus foram transferidos em estado grave para hospitais do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 15:07

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 15:07

Prefeitura de Linhares
Segundo o secretário, os três casos registrados em Linhares ainda aguardam resultado dos exames  Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Três moradores de Linhares com suspeita de coronavírus estão internados em estado grave. Entre os pacientes, uma criança de apenas 6 anos. A informação foi dada pelo secretário de Saúde do município, Saulo Rodrigues Meireles, na tarde desta quinta-feira (9). Nesta manhã, foi confirmada a morte do professor de Linhares Jocival Marchiori, de 55 anos, a sétima por coronavírus no Espírito Santo.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes são dois idosos e uma criança. Eles foram atendidos no Hospital Geral de Linhares (HGL) e, diante da gravidade do quadro clínico, foram transferidos e seguem internados em Unidades de Tratamento Intensivo de hospitais do Espírito Santo. Os idosos foram levados para o Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, e a criança para o Hospital Infantil, em Vitória.
Considerados casos suspeitos do novo coronavírus, os pacientes estão sendo acompanhados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e pela Secretaria Municipal de Saúde. As amostras biológicas dos pacientes foram colhidas pelo hospital onde foram atendidos e já foram para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). Os resultados serão divulgados em boletins atualizados periodicamente pelas autoridades em Saúde.
Estamos hoje aqui, não para dar uma notícia boa, infelizmente, tivemos aqui o nosso primeiro óbito causado pelo coronavírus no município de Linhares, é um professor, uma pessoa de referência numa escola estadual e ainda temos mais três casos que têm preocupado muito, porque são três casos que foram transferidos: dois para o hospital Roberto Silvares e uma criança, de 6 anos, transferida também em estado grave para o Hospital Infantil. Esses três casos são casos suspeitos de coronavírus. O município está apurando, já fez a coleta e encaminhou para obter o resultado dos exames, explicou o secretário em um vídeo divulgado pela Prefeitura de Linhares.

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MORTE EM LINHARES

O primeiro óbito registrado em Linhares por causa do novo coronavírus foi do professor e ex-diretor escolar, Jocival Marchiori, de 55 anos. O educador estava internado, em tratamento, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus.

ENTERRO SEM VELÓRIO

O corpo do professor foi retirado do hospital ainda na manhã desta quinta-feira (9) por uma funerária e já foi encaminhado para Linhares, onde será sepultado, sem a realização de velório, seguindo assim uma recomendação do Ministério da Saúde.
Esta é a segunda morte pela doença na Região Norte do Espírito Santo. No último sábado (4), o gerente de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, também faleceu em decorrência da doença.

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CORONAVÍRUS EM LINHARES

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (8), Linhares tem até o momento, 209 casos notificados, sendo 8 confirmados, 102 descartados e 99 casos suspeitos da Covid-19. Os três casos, divulgados pelo secretário de Saúde do município, devem entrar no boletim que deve ser divulgado nesta quinta-feira (9).

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