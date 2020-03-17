Coronavírus: doação de sangue no Hemoes será com agendamento

Hemoes Crédito: Sesa/ divulgação

A partir desta terça-feira (17), o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, irá agendar horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do Covid-19

Dessa forma, não será permitida a entrada de acompanhantes ou outras pessoas que não têm a intenção de realizar a doação, principalmente pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado como febre, tosse, dores de garganta, coriza, dores de cabeça, entre outros.

telefone 3636-7920, ou pelo e-mail Os agendamentos para doação de sangue deverão ser feitos pelo, ou pelo e-mail [email protected] . Por ora serão atendidos até seis candidatos à doação.

De acordo com a diretora-técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, um profissional da unidade ficará a postos para fazer as orientações necessárias às pessoas que chegarem na unidade. A medida visa reduzir a circulação de pessoas no local, evitando aglomerações e a possibilidade de transmissão do Covid-19. Será limitado o acesso de pessoas que não forem doar ou se consultar na unidade, explicou a diretora-técnica.

VACINAS

A partir da próxima segunda-feira (23), tem início a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Por isso, doadores regulares ou de repetição que forem tomar a vacina, poderão realizar a doação antes ou 48 horas após a vacinação. Já aqueles doadores que foram imunizados contra o sarampo poderão fazer a doação 28 dias após a vacinação.