Coronavírus: doação de sangue no Hemoes será com agendamento

A partir desta terça-feira (17), o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, irá agendar horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do Covid-19.
Dessa forma, não será permitida a entrada de acompanhantes ou outras pessoas que não têm a intenção de realizar a doação, principalmente pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado como febre, tosse, dores de garganta, coriza, dores de cabeça, entre outros.
Os agendamentos para doação de sangue deverão ser feitos pelo telefone 3636-7920, ou pelo e-mail [email protected]. Por ora serão atendidos até seis candidatos à doação.
De acordo com a diretora-técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, um profissional da unidade ficará a postos para fazer as orientações necessárias às pessoas que chegarem na unidade. A medida visa reduzir a circulação de pessoas no local, evitando aglomerações e a possibilidade de transmissão do Covid-19. Será limitado o acesso de pessoas que não forem doar ou se consultar na unidade, explicou a diretora-técnica.
VACINAS
A partir da próxima segunda-feira (23), tem início a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Por isso, doadores regulares ou de repetição que forem tomar a vacina, poderão realizar a doação antes ou 48 horas após a vacinação. Já aqueles doadores que foram imunizados contra o sarampo poderão fazer a doação 28 dias após a vacinação.
Diante da atual situação de emergência por conta da epidemia do novo coronavírus, estamos adotando medidas para diminuir os riscos para os doadores de sangue e também manter adequados os estoques de sangue, disse Rachel Lacourt.