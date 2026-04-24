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Corrida

Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Track&Field Run Series ocupará as ruas da capital capixaba no dia 17 de maio com modalidades de 5 km e 10 km

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2026 às 15:12
Corrida Track&Fielde
Adam Tavares

Um dos maiores circuitos de corrida de rua da América Latina chega na capital do Espírito Santo no próximo mês. Reunindo veteranos e amadores, Vitória receberá a primeira etapa da Track&Field Run Series no Shopping Vitória com percursos de 10km e 5km para todas as idades em 17 de maio.


A edição 2026 terá os clássicos percursos de 10 km, com largada a partir das 06h20, e 5 km, às 06h35. O percurso tradicional, de 10km, possui como ponto de partida no Shopping Vitória, indo em direção à Curva da Jurema, Praia de Guarderia, Assembleia Legislativa e pelo Píer da Enseada do Suá até chegar de volta ao shopping.


Para os pequenos, a Corrida Kids começa às 8h45, com crianças de 4 a 11 anos em quatro baterias diferentes: 4 e 5 anos, com percurso de 50m; 6 e 7 anos, de 100m; 8 e 9 anos, de 150m; e 10 e 11 anos, de 200m. O evento se classifica como um dos mais esperados do calendário anual da Track&Field Vitória.


"É a corrida mais bonita de Vitória. Para muitos, é a porta de entrada no esporte, para outros, também é uma oportunidade de viver um momento em família. O diferencial está na experiência, com música, ativações e uma arena pensada para acolher todas as tribos”, destaca Renata França, a proprietária da Track&Field Vitória.

Música e mais

Além de medalha para todos os participantes da prova, o evento ainda contará com apresentação musical, ativações de parceiros, e um kit exclusivo Track&Field (com camiseta Thermodry e Gym Bag), que pode ser retirado nos dias 14 a 16 de maio na loja Track&Field no Shopping Vitória. Os que subirem ao pódio, além de levar o troféu, garantem também participação cortesia na próxima etapa do Track&Field Run Series, previsto para acontecer ainda este ano. 


Na ocasião, os inscritos receberão o benefício de 15% de desconto em produtos pré-selecionados na loja. Clientes Santander também recebem um benefício de 25% de desconto no valor de até duas inscrições, cuja taxa deverá ser paga com cartão de crédito Santander para ativação do benefício. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports ou nas lojas Track&Field Praia do Canto ou Shopping Vitória.


Local: Shopping Vitória - Enseada do Suá, Vitória
Data: 17 de maio

Horários: Largada 10km: 06h20
Largada 5km: 06h35

Apresentação musical: 08h00 às 09h15
Corrida Kids: 08h10
Premiação: 09h20


Ingressos e Regulamento: Através do aplicativo TFSports (buscar por eventos de Vitória) ou via PIX nas lojas Track&Field Praia do Canto ou Shopping Vitória.


Retirada dos kits: 14 a 16 de maio, de 10h às 22h, na Track&Field (1º Piso) Shopping Vitória



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