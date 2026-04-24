Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Um dos maiores circuitos de corrida de rua da América Latina chega na capital do Espírito Santo no próximo mês. Reunindo veteranos e amadores, Vitória receberá a primeira etapa da Track&Field Run Series no Shopping Vitória com percursos de 10km e 5km para todas as idades em 17 de maio.





A edição 2026 terá os clássicos percursos de 10 km, com largada a partir das 06h20, e 5 km, às 06h35. O percurso tradicional, de 10km, possui como ponto de partida no Shopping Vitória, indo em direção à Curva da Jurema, Praia de Guarderia, Assembleia Legislativa e pelo Píer da Enseada do Suá até chegar de volta ao shopping.





Para os pequenos, a Corrida Kids começa às 8h45, com crianças de 4 a 11 anos em quatro baterias diferentes: 4 e 5 anos, com percurso de 50m; 6 e 7 anos, de 100m; 8 e 9 anos, de 150m; e 10 e 11 anos, de 200m. O evento se classifica como um dos mais esperados do calendário anual da Track&Field Vitória.





"É a corrida mais bonita de Vitória. Para muitos, é a porta de entrada no esporte, para outros, também é uma oportunidade de viver um momento em família. O diferencial está na experiência, com música, ativações e uma arena pensada para acolher todas as tribos”, destaca Renata França, a proprietária da Track&Field Vitória.