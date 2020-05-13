Índice de isolamento sobe na Grande Vitória, mas está longe do ideal

O índice de isolamento social, divulgado diariamente pelo Governo do Estado, em parceria com operadoras de celular, demonstrou aumento no percentual registrado na Grande Vitória nessa terça-feira (12), tendo alcançado a marca dos 47,01%. Na segunda-feira (11), o percentual atingido foi de 46,86% na região metropolitana. O último valor registrado também superou o da terça-feira anterior (05), quando tinha sido alcançado 46,16% de distanciamento. Apesar do aumento, o percentual ainda está longe do mínimo recomendado, de 55%, pelo Governo do Estado. A medida é considerada pelas autoridades em saúde como essencial para evitar o aumento de casos do novo coronavírus.
Nesta segunda-feira (11), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, chegou a comemorar a taxa de isolamento atingida, já que se tratava do primeiro dia em que o comércio poderia voltar a funcionar, mediante protocolos, em todo o Estado. Na média estadual, o percentual de isolamento registrado naquele dia foi de 47,6%, superior ao índice alcançado na terça-feira (12), de 47,4%.
Ao analisar a lista de todos os municípios capixabas, o que registrou maior empenho no distanciamento social, nessa terça-feira (12), foi Águia Branca, no Noroeste do Estado, com 69,8%, ao passo que Bom Jesus do Norte apresentou apenas 40% de atendimento à política de distanciamento social, número mais baixo registrado pela Sesa.