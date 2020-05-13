Índice de isolamento sobe na Grande Vitória, mas está longe do ideal

O primeiro dia do plano de convivência com a pandemia demonstra que estamos no caminho certo. Ontem, tivemos 47,6% de isolamento, enquanto, há uma semana, eram 46,3. Se cada um fizer a sua parte, conseguiremos juntos salvar vidas e manter algumas atividades econômicas. pic.twitter.com/Oh5yBwncII

Ao analisar a lista de todos os municípios capixabas, o que registrou maior empenho no distanciamento social, nessa terça-feira (12), foi Águia Branca, no Noroeste do Estado, com 69,8%, ao passo que Bom Jesus do Norte apresentou apenas 40% de atendimento à política de distanciamento social, número mais baixo registrado pela Sesa.