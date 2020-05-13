Síndica de prédio é primeira a fazer teste em casa de Covid-19 em Vitória

Os testes por amostragem em domicílios para a elaboração do inquérito sorológico sobre o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo começaram a ser realizados pelo governo do Estado nesta quarta-feira (13). Logo no início da manhã, agentes epidemiológicos das 19 cidades selecionadas para esta primeira etapa de coleta foram às casas selecionadas aleatoriamente para a coleta do material.
Em Vitória, a primeira moradora a participar dos testes foi a autônoma Lucimar Carvalho Miguel. Surpreendida pela abordagem inesperada, ela se disse satisfeita com o procedimento implementado e explicou que o teste é realizado rapidamente e de maneira indolor.
"Sou a síndica aqui do condomínio onde resido e estava no portão do prédio quando a equipe chegou, me abordou e perguntou se eu gostaria de participar. Prontamente aceitei e fiz. Foi tudo muito rápido, só foi preciso um furinho no dedo e pegaram uma amostra de sangue. Em uns 15 minutos já tinham o resultado e felizmente deu negativo (para o coronavírus)", salientou.
Com o resultado já em mãos, a síndica agora espera que as amostras coletadas e os resultados das mesmas possam auxiliar no combate à Covid-19.
"A população tem que fazer a parte dela. Faço a minha e vejo como fundamental essa ação. Penso que haverá receptividade com os agentes. Aqui no prédio praticamente todos queriam ser testados, mas sei que existe uma metodologia própria para a seleção das pessoas e das casas", complementou.
A primeira etapa de coleta de amostras em domicílios prossegue até a próxima sexta-feira (15). O governo do Estado fará ainda outras três jornadas às residências para colher informações mais robustas da doença e posteriormente desenvolver novas estratégias de combate ao coronavírus.