Síndica de prédio é primeira a fazer teste em casa de Covid-19 em Vitória

Lucimar Carvalho Miguel foi testada na manhã desta quarta-feira (13) e o resultado deu negativo para a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

Em Vitória, a primeira moradora a participar dos testes foi a autônoma Lucimar Carvalho Miguel. Surpreendida pela abordagem inesperada, ela se disse satisfeita com o procedimento implementado e explicou que o teste é realizado rapidamente e de maneira indolor.

"Sou a síndica aqui do condomínio onde resido e estava no portão do prédio quando a equipe chegou, me abordou e perguntou se eu gostaria de participar. Prontamente aceitei e fiz. Foi tudo muito rápido, só foi preciso um furinho no dedo e pegaram uma amostra de sangue. Em uns 15 minutos já tinham o resultado e felizmente deu negativo (para o coronavírus)", salientou.

Profissionais de saúde fazem testes por amostragem para saber qual a proporção de contaminados no Estado. O primeiro bairro de Vitória foi Jardim Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

Com o resultado já em mãos, a síndica agora espera que as amostras coletadas e os resultados das mesmas possam auxiliar no combate à Covid-19.

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"A população tem que fazer a parte dela. Faço a minha e vejo como fundamental essa ação. Penso que haverá receptividade com os agentes. Aqui no prédio praticamente todos queriam ser testados, mas sei que existe uma metodologia própria para a seleção das pessoas e das casas", complementou.