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Os 10 bairros de Vitória com maior incidência de coronavírus

Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. Os dados são da prefeitura da  Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 10:56

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 10:56

Vitória - ES - Prefeitura de Vitória reduz iluminação pública em alguns pontos da cidade, como na Praça dos Namorados, para evitar aglomerações.
 Prefeitura de Vitória reduz iluminação pública em alguns pontos da cidade, como na Praça dos Namorados, para evitar aglomerações Crédito: Vitor Jubini
Jabour, Enseada do Suá e Santa Cecília são os três bairros de Vitória com maior incidência da Covid-19. As informações foram divulgadas pelo prefeito da Capital, Luciano Rezende, em seu perfil no Twitter, na noite desta terça-feira (12). 
Os três bairros têm, respectivamente, taxas de 110,64; 91,25 e 64,42. Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. Por isso, apesar de ser o bairro com maior quantidade total de registros, com 152 confirmações da Covid-19, Jardim Camburi não lidera o ranking da taxa de incidência, por ser também o mais populoso do Espírito Santo.
Completam a lista dos cinco bairros com maior incidência Ilha do Boi (taxa de 56,91 e 7 casos) e Santos Dumont (taxa de 48,97 e 10 casos). Veja abaixo quais são os dez bairros da Capital com maior taxa:
  1. Jabour - 110, 64 (13 casos)
  2. Enseada do Suá - 91,25 (12 casos)
  3. Santa Cecília - 64, 42 (9 casos)
  4. Ilha do Boi - 56,91 (7 casos)
  5. Santos Dumont - 48, 97 (10 casos)
  6. Santo André - 44,38 (15 casos)
  7. Ilha do Frade - 44,35 (2 casos)
  8. Jesus de Nazareth - 42,37 (12 casos)
  9. São Cristóvão - 41,10 (19 casos)
  10. Mata da Praia - 41,01 (48 casos)
Prefeitura de Vitória divulga taxa de incidência de coronavírus dos bairros da capital
Prefeitura de Vitória divulga taxa de incidência de coronavírus dos bairros da Capital Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vitória
Vitória já tem 944 casos confirmados de coronavírus e é a terceira cidade do Estado com mais registros. O município já registrou 44 mortes por Covid-19. Por outro lado, 559 pacientes da Capital já foram considerados curados.

NÚMEROS NO ES

Após 68 dias desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo atingiu a marca de 212 mortos e 5.087 casos confirmados. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (12).

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