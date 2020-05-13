Os 10 bairros de Vitória com maior incidência de coronavírus

Jabour, Enseada do Suá e Santa Cecília são os três bairros de Vitória com maior incidência da Covid-19. As informações foram divulgadas pelo prefeito da Capital, Luciano Rezende, em seu perfil no Twitter, na noite desta terça-feira (12).
Os três bairros têm, respectivamente, taxas de 110,64; 91,25 e 64,42. Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. Por isso, apesar de ser o bairro com maior quantidade total de registros, com 152 confirmações da Covid-19, Jardim Camburi não lidera o ranking da taxa de incidência, por ser também o mais populoso do Espírito Santo.
Completam a lista dos cinco bairros com maior incidência Ilha do Boi (taxa de 56,91 e 7 casos) e Santos Dumont (taxa de 48,97 e 10 casos). Veja abaixo quais são os dez bairros da Capital com maior taxa:
- Jabour - 110, 64 (13 casos)
- Enseada do Suá - 91,25 (12 casos)
- Santa Cecília - 64, 42 (9 casos)
- Ilha do Boi - 56,91 (7 casos)
- Santos Dumont - 48, 97 (10 casos)
- Santo André - 44,38 (15 casos)
- Ilha do Frade - 44,35 (2 casos)
- Jesus de Nazareth - 42,37 (12 casos)
- São Cristóvão - 41,10 (19 casos)
- Mata da Praia - 41,01 (48 casos)
Vitória já tem 944 casos confirmados de coronavírus e é a terceira cidade do Estado com mais registros. O município já registrou 44 mortes por Covid-19. Por outro lado, 559 pacientes da Capital já foram considerados curados.
NÚMEROS NO ES
Após 68 dias desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo atingiu a marca de 212 mortos e 5.087 casos confirmados. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (12).