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Crise da economia

Aeroporto de Vitória volta a ter voo direto para o Rio de Janeiro

Terminal está com serviço reduzido devido à pandemia do novo coronavírus. Em maio, 126 voos devem ser operados no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 13:47

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 13:47

Aeroporto de Vitória funciona normalmente, apesar da apreensão dos passageiros
Aeroporto de Vitória está funcionando com viagens reduzidas devido à pandemia Crédito: Alberto Borém
Aeroporto de Vitória, que continua operando no mês de maio com redução de voos devido à pandemia do novo coronavírus, terá novamente o voo direto para o Rio de Janeiro, pelo Aeroporto Santos Dumont, a partir desta segunda-feira (11). A viagem é da companhia aérea Azul e funcionará no período da tarde.
Além do novo destino, o aeroporto deverá operar 126 voos no mês de maio entre os aeroportos de Confins, Guarulhos e Viracopos, reforçando o compromisso com quem, nesse momento precisa viajar.
A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária responsável pela administração do aeroporto, reforça que a malha aérea pode sempre sofrer alterações e que os passageiros com voos marcados para este período procurem, por telefone ou canais digitais, a respectiva cia aérea para adequação à malha essencial.

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