Aeroporto de Vitória volta a ter voo direto para o Rio de Janeiro

Além do novo destino, o aeroporto deverá operar 126 voos no mês de maio entre os aeroportos de Confins, Guarulhos e Viracopos, reforçando o compromisso com quem, nesse momento precisa viajar.

A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária responsável pela administração do aeroporto, reforça que a malha aérea pode sempre sofrer alterações e que os passageiros com voos marcados para este período procurem, por telefone ou canais digitais, a respectiva cia aérea para adequação à malha essencial.