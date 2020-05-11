Aeroporto de Vitória volta a ter voo direto para o Rio de Janeiro

O Aeroporto de Vitória, que continua operando no mês de maio com redução de voos devido à pandemia do novo coronavírus, terá novamente o voo direto para o Rio de Janeiro, pelo Aeroporto Santos Dumont, a partir desta segunda-feira (11). A viagem é da companhia aérea Azul e funcionará no período da tarde.
Além do novo destino, o aeroporto deverá operar 126 voos no mês de maio entre os aeroportos de Confins, Guarulhos e Viracopos, reforçando o compromisso com quem, nesse momento precisa viajar.
A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária responsável pela administração do aeroporto, reforça que a malha aérea pode sempre sofrer alterações e que os passageiros com voos marcados para este período procurem, por telefone ou canais digitais, a respectiva cia aérea para adequação à malha essencial.