Aeroporto de Vitória tem o menor número de voos desde o início da Covid-19

Passageiro com máscara de proteção no aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Aeroporto de Vitória registrou neste domingo, dia 26 de abril, o seu pior desempenho em relação à movimentação de aeronaves desde o início da quarentena. Aliás, a pandemia do novo coronavírus está sendo responsável por um dos piores resultados já registrados no Eurico de Aguiar Salles.

Uma fonte contou à coluna que, no dia 26, o terminal capixaba contabilizou apenas seis voos ao longo do dia ou 12 movimentos, como chamam os especialistas, sendo seis decolagens, cinco pousos e um sobrevoo.

Ao longo do domingo foram registrados três voos offshore (feitos por helicópteros que fazem o transporte de profissionais para as plataformas de petróleo), dois voos comerciais da Azul e um particular, além de um sobrevoo do Harpia, aeronave da PM.

O número é bem abaixo da movimentação média do Aeroporto de Vitória. De acordo com a fonte, o normal é ter entre 100 e 200 movimentos. “O recorde é uns 240 movimentos em um dia. É impressionante a diferença”, comparou.

O dado do último domingo no aeroporto capixaba é um dos retratos da severa crise que vive o setor da aviação civil no Brasil e no mundo. Desde o início da pandemia , milhares de voos foram cancelados, companhias aéreas demitiram e/ou cortaram salários de seus profissionais e muitas delas estão em grave situação financeira.

Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

EURICO DE AGUIAR SALLES TEM O PIOR MARÇO DOS ÚLTIMOS 16 ANOS

A movimentação do dia 26 de abril ainda não foi contabilizada nos dados que são divulgados pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (Anac), mas, se olharmos as informações disponíveis até março, já é possível observar o quanto a movimentação de aeronaves e passageiros caiu na capital capixaba assim como no restante do país.