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Reflexos do coronavírus

Aeroporto de Vitória tem o menor número de voos desde o início da Covid-19

Terminal Eurico de Aguiar Salles registrou no domingo, dia 26, o seu pior desempenho na movimentação de aeronaves

Públicado em 

28 abr 2020 às 17:10
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Passageiro com máscara de proteção no aeroporto de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Passageiro com máscara de proteção no aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Aeroporto de Vitória registrou neste domingo, dia 26 de abril, o seu pior desempenho em relação à movimentação de aeronaves desde o início da quarentena. Aliás, a pandemia do novo coronavírus está sendo responsável por um dos piores resultados já registrados no Eurico de Aguiar Salles.
Uma fonte contou à coluna que, no dia 26, o terminal capixaba contabilizou apenas seis voos ao longo do dia ou 12 movimentos, como chamam os especialistas, sendo seis decolagens, cinco pousos e um sobrevoo.
Ao longo do domingo foram registrados três voos offshore (feitos por helicópteros que fazem o transporte de profissionais para as plataformas de petróleo), dois voos comerciais da Azul e um particular, além de um sobrevoo do Harpia, aeronave da PM.
O número é bem abaixo da movimentação média do Aeroporto de Vitória. De acordo com a fonte, o normal é ter entre 100 e 200 movimentos. “O recorde é uns 240 movimentos em um dia. É impressionante a diferença”, comparou.
O dado do último domingo no aeroporto capixaba é um dos retratos da severa crise que vive o setor da aviação civil no Brasil e no mundo. Desde o início da pandemia, milhares de voos foram cancelados, companhias aéreas demitiram e/ou cortaram salários de seus profissionais e muitas delas estão em grave situação financeira.

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Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

EURICO DE AGUIAR SALLES TEM O PIOR MARÇO DOS ÚLTIMOS 16 ANOS

A movimentação do dia 26 de abril ainda não foi contabilizada nos dados que são divulgados pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (Anac), mas, se olharmos as informações disponíveis até março, já é possível observar o quanto a movimentação de aeronaves e passageiros caiu na capital capixaba assim como no restante do país.
O Aeroporto de Vitória teve o pior mês de março dos últimos 16 anos em movimentação de aeronaves. No mês passado, foram registradas 1.508 aeronaves contra 1.427 em 2004. Já em relação à movimentação de passageiros, o dado de março, de 153.075, é o pior desde fevereiro de 2009, quando embarcaram e desembarcaram pelo terminal Eurico de Aguiar Salles 142.758 pessoas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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