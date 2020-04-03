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Coronavírus no Brasil

RJ passa a medir temperatura de passageiros em voos nacionais

Desde o dia 23 de março, isso já acontecia em voos internacionais no Galeão, mas agora a ação foi estendida para voos nacionais ali e também no aeroporto Santos Dumont
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:58

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:58

Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal.
Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Rio de Janeiro passou a medir a temperatura corporal dos passageiros e tripulações que chegam de voos nacionais. Desde o dia 23 de março, isso já acontecia no desembarque de voos internacionais no Galeão, mas agora a ação foi estendida para voos nacionais ali e também no aeroporto Santos Dumont.
Técnicos da Vigilância Sanitária estadual ficam no saguão central do aeroporto abordando as pessoas, identificando passageiros com febre (mais de 37,8°C), dando orientações sobre o novo vírus e esclarecendo quando os pacientes devem procurar o serviço de saúde.
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Segundo a secretaria, a medida é complementar às ações que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tem realizado desde o início do ano. A agência, porém, desestimula medição de temperatura de forma aleatória, "já que essa ação é pouco efetiva e aumenta o risco de aglomerações nos aeroportos".
"A medição de temperatura para todos os passageiros não vem sendo empregada pela agência já que a medida não tem fundamento científico e não está entre as medidas previstas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e internalizadas no Brasil pelo Ministério da Saúde. A medição é adotada somente nos casos suspeitos", diz nota do último dia.

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