Prefeito em MG publica decreto para população jejuar contra coronavírus

A Prefeitura de Alterosa (a 394 km de Belo Horizonte) decretou que este sábado (4) seja dia de jejum e oração no município contra o contágio do novo coronavírus

O decreto desta quinta (2), assinado pelo prefeito Hermes de Souza Silva (PSB), cita exemplos da Bíblia presentes em que reis decretaram jejum ao povo para pedir graças.

Decreto da Prefeitura de Alterosa que fala de jejum para combater coronavírus Crédito: Reprodução/Facebokk Prefeitura de Alterosa

"Vamos fazer e clamar a Deus que nos livre dessa peste, desse mal que vem assolando nosso município, assolando todo o povo da nossa região. Na Bíblia, está escrito que os reis pediam ao seu povo que orassem e jejuassem e era alcançado milagre", afirma o prefeito em um vídeo postado nas redes sociais.

O documento diz considerar a tradição cristã da cidade e como a história bíblica se funde com a história secular da humanidade.

Até agora, Minas Gerais registrou seis mortes pela Covid-19 e tem 397 casos confirmados.

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