Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeito em MG publica decreto para população jejuar contra coronavírus
E orar também

Prefeito em MG publica decreto para população jejuar contra coronavírus

O texto, uma publicação oficial, cita exemplos da Bíblia presentes em que reis decretaram jejum ao povo para pedir graças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:10

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:10

A Prefeitura de Alterosa (a 394 km de Belo Horizonte) decretou que este sábado (4) seja dia de jejum e oração no município contra o contágio do novo coronavírus.
O decreto desta quinta (2), assinado pelo prefeito Hermes de Souza Silva (PSB), cita exemplos da Bíblia presentes em que reis decretaram jejum ao povo para pedir graças.
Decreto da Prefeitura de Alterosa que fala de jejum para combater coronavírus
Decreto da Prefeitura de Alterosa que fala de jejum para combater coronavírus Crédito: Reprodução/Facebokk Prefeitura de Alterosa
"Vamos fazer e clamar a Deus que nos livre dessa peste, desse mal que vem assolando nosso município, assolando todo o povo da nossa região. Na Bíblia, está escrito que os reis pediam ao seu povo que orassem e jejuassem e era alcançado milagre", afirma o prefeito em um vídeo postado nas redes sociais.
O documento diz considerar a tradição cristã da cidade e como a história bíblica se funde com a história secular da humanidade.
Até agora, Minas Gerais registrou seis mortes pela Covid-19 e tem 397 casos confirmados.

BOLSONARO DISSE QUE TAMBÉM VAI CONVOCAR JEJUM 

No mesmo dia do decreto da cidade do sul de Minas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também afirmou à rádio Jovem Pan que fará um chamado nacional de jejum religioso para que o país "fique livre desse mal".
Um pouco antes, em frente ao Palácio da Alvorada, ele havia indicado que o jejum poderia ser convocado para o próximo domingo (5).

Veja Também

Coronavírus: ordem no Ministério da Saúde é ignorar falas de Bolsonaro

Para 51%, Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no combate ao vírus

Câmara vai tentar votar Orçamento de Guerra nesta sexta-feira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados