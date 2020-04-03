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Datafolha

Para 51%, Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no combate ao vírus

A pesquisa, feita pelo Datafolha, também avaliou a gestão dos governadores brasileiros. Os que os aprovam são 58%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 15:21

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 15:21

Mais da metade dos brasileiros (51%) julga que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mais tem atrapalhado do que ajudado durante a crise do coronavírus. É o que revela a pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira (03) que entrevistou 1.511 pessoas, por telefone, entre 1º de abril e hoje. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais.
Coletiva à Imprensa do Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado.
Jair Bolsonaro minimiza os riscos da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e que matou cerca de 300 pessoas no Brasil em dois meses  Crédito: Marcos Corrêa/PR
A pesquisa também avaliou a gestão dos governadores brasileiros. Os que aprovam as gestões dos chefes dos Executivos estaduais são 58% ante 55% na pesquisa anterior, feita entre 18 e 20 de março.
Os que reprovam as gestões dos governadores são os mesmos 16% da pesquisa anterior e os que avaliam o trabalho de seus governadores como regular são 23% agora ante 28% na última rodada. As gestões estaduais mais bem avaliadas são as do Nordeste (64% de aprovação), do Norte e do Centro-Oeste (61% de aprovação nas duas regiões).

DORIA

De acordo com o Datafolha, 57% dos entrevistados consideram que a campanha do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para que as pessoas fiquem em casa é correta, enquanto 32% entendem as orientações do governador como erradas. 11% não sabem.
A campanha do tucano é mais aprovada entre os moradores do Nordeste (65%), entre jovens dos 16 aos 24 anos de idade (66%) e entre os mais ricos e instruídos (64%). As gestões municipais foram avaliadas como ótimas ou boas por 50%, enquanto 25% consideraram regulares e 22% ruins ou péssimas.

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