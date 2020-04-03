Maia: Bolsonaro continua insistindo em tese, mas chave da equipe econômica virou

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A teleconferência, com o tema 'Propostas para o recomeço', é organizada pelo jornal Valor Econômico, com a participação do economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita.

Na defesa do titular da Saúde, Maia disse que a falta de compreensão do governo Bolsonaro também atrasa o planejamento do próprio Ministério da Saúde

O presidente da Câmara citou que o Executivo brasileiro demorou para perceber a gravidade do problema e muitos preferiram achar que não haverá contaminação na economia.

Nas críticas ao governo Bolsonaro, disse que a gestão federal não pensou em como isolar a população idosa nas comunidades de baixa renda. Mas ponderou que a Grã Bretanha fez uma avaliação equivocada no início e só depois Boris Johnson tomou as ações necessárias ao combate da pandemia.