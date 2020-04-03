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Cobrança

Maia: Bolsonaro continua insistindo em tese, mas chave da equipe econômica virou

Maia saiu em defesa do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, alvo na quinta de críticas do presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:44

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:44

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Em teleconferência realizada na manhã desta sexta-feira (3), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a cobrar ações mais efetivas do Poder Executivo e saiu em defesa do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, alvo na quinta de críticas do presidente Jair Bolsonaro. "Com alertas de Mandetta, governo deveria ter organizado melhor (as ações emergenciais para o combate à pandemia do coronavírus no País)."
A teleconferência, com o tema 'Propostas para o recomeço', é organizada pelo jornal Valor Econômico, com a participação do economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita.
Na defesa do titular da Saúde, Maia disse que a falta de compreensão do governo Bolsonaro também atrasa o planejamento do próprio Ministério da Saúde.

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O presidente da Câmara citou que o Executivo brasileiro demorou para perceber a gravidade do problema e muitos preferiram achar que não haverá contaminação na economia.
Nas críticas ao governo Bolsonaro, disse que a gestão federal não pensou em como isolar a população idosa nas comunidades de baixa renda. Mas ponderou que a Grã Bretanha fez uma avaliação equivocada no início e só depois Boris Johnson tomou as ações necessárias ao combate da pandemia.
"Erros de avaliação não foi problema só do Brasil", disse Maia, reiterando que aqui no Brasil o mandatário fica batendo na mesma tecla, mas a equipe econômica já virou a chave (no sentido de perceber a gravidade do problema).

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