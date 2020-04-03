Ministério da Saúde: 1º caso de coronavírus não ocorreu em janeiro

Informação de que o primeiro caso de Covid-19 no Brasil teria ocorrido em janeiro foi repassada pelo Ministério da Saúde Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Após informar que o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Brasil havia ocorrido em janeiro, o Ministério da Saúde corrigiu a data e disse que o registro que estava em investigação ocorreu, na verdade, em 25 de março.

Segundo o ministério, a data de início dos sintomas foi alterada de 23 de janeiro de 2020 para 25 de março de 2020. Os dados no sistema de notificação estão sendo atualizados, informa.

Com isso, a primeira confirmação da Covid-19 no país continua até o momento em 26 de fevereiro, de um paciente atendido em São Paulo e que apresentou sintomas após voltar de uma viagem à Itália.

A informação de que havia um primeiro caso em janeiro havia sido divulgada na quinta (2). De acordo com o ministério, o registro era de uma mulher de 75 anos, de Minas Gerais, e que morreu em decorrência do vírus. O caso teria sido analisado em investigação retrospectiva dos casos.