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Ministério da Saúde: 1º caso de coronavírus não ocorreu em janeiro

A mudança foi informada na tarde desta sexta-feira (3). Em nota, a pasta diz que foi comunicada pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais 'sobre a conclusão das investigações do possível primeiro caso de Covid-19 no país'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 15:58

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 15:58

Coronavírus - Covid19
Informação de que o primeiro caso de Covid-19 no Brasil teria ocorrido em janeiro foi repassada pelo Ministério da Saúde Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Após informar que o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Brasil havia ocorrido em janeiro, o Ministério da Saúde corrigiu a data e disse que o registro que estava em investigação ocorreu, na verdade, em 25 de março.
A mudança foi informada na tarde desta sexta-feira (3). Em nota, a pasta diz que foi comunicada pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais "sobre a conclusão das investigações do possível primeiro caso de Covid-19 no país".
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Segundo o ministério, a data de início dos sintomas foi alterada de 23 de janeiro de 2020 para 25 de março de 2020. Os dados no sistema de notificação estão sendo atualizados, informa.

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Com isso, a primeira confirmação da Covid-19 no país continua até o momento em 26 de fevereiro, de um paciente atendido em São Paulo e que apresentou sintomas após voltar de uma viagem à Itália.
A informação de que havia um primeiro caso em janeiro havia sido divulgada na quinta (2). De acordo com o ministério, o registro era de uma mulher de 75 anos, de Minas Gerais, e que morreu em decorrência do vírus. O caso teria sido analisado em investigação retrospectiva dos casos.
Questionada sobre a mudança nas datas, a secretaria de Minas Gerais disse que aguarda posicionamento da equipe técnica sobre o ocorrido.

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