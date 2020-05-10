Movimento de passageiros no Aeroporto de Vitória despenca 95% durante a pandemia

Há algo a mais no ar do que poucos aviões de carreira. A frase, adaptada da máxima do Barão de Itararé, reflete com precisão o que está acontecendo com o transporte aéreo nestes tempos de pandemia do novo coronavírus
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Em abril último, o movimento de passageiros no Aeroporto de Vitória
despencou 95% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em abril de 2020, auge do período de distanciamento social por causa da Covid-19, 12.619 passageiros passaram pelo terminal da capital capixaba (6.432 embarques e 6.187 desembarques).
A comparação é chocante: em abril de 2019, o Aeroporto de Vitória
recebeu 259.821 passageiros, sendo 129.021 desembarques e 130.800 desembarques.
No começo deste ano o movimento estava ainda maior. Em janeiro de 2020, 156.987 passageiros embarcaram e 136.880 desembarcaram em Vitória. No primeiro mês do ano, de férias, 4.447 aviões pousaram no aeroporto ou decolaram dele.
Dia de grande movimento no aeroporto, a sexta-feira é um bom exemplo da queda do movimento. Anteontem (8), apenas seis voos decolaram do Aeroporto de Vitória e outros seis pousaram; no sábado (9), foram três pousos e apenas uma decolagem.
Mas nem tudo são más notícias. Segundo a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir desta segunda-feira (11) será retomada a conexão Vitória-Rio de Janeiro pelo Aeroporto Santos Dumont. O voo será operado pela Gol e partirá de Vitória às 5h30.