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Leonel Ximenes

Movimento de passageiros no Aeroporto de Vitória despenca 95% durante a pandemia

Em abril de 2020, 12.619  passaram pelo terminal aéreo; no mesmo mês do ano passado, foram quase 260 mil embarques e desembarques no total

Públicado em 

10 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Passageiro com máscara de proteção no aeroporto de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Passageiro com máscara de proteção no Aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Há algo a mais no ar do que poucos aviões de carreira. A frase, adaptada da máxima do Barão de Itararé, reflete com precisão o que está acontecendo com o transporte aéreo nestes tempos de pandemia do novo coronavírus.
Em abril último, o movimento de passageiros no Aeroporto de Vitória despencou 95% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em abril de 2020, auge do período de distanciamento social por causa da Covid-19, 12.619 passageiros passaram pelo terminal da capital capixaba (6.432 embarques e 6.187 desembarques).
A comparação é chocante: em abril de 2019, o Aeroporto de Vitória recebeu 259.821 passageiros, sendo 129.021 desembarques e 130.800 desembarques.
No começo deste ano o movimento estava ainda maior. Em janeiro de 2020, 156.987 passageiros embarcaram e 136.880 desembarcaram em Vitória. No primeiro mês do ano, de férias, 4.447 aviões pousaram no aeroporto ou decolaram dele.
Dia de grande movimento no aeroporto, a sexta-feira é um bom exemplo da queda do movimento. Anteontem (8), apenas seis voos decolaram do Aeroporto de Vitória e outros seis pousaram; no sábado (9), foram três pousos e apenas uma decolagem.

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Mas nem tudo são más notícias. Segundo a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir desta segunda-feira (11) será retomada a conexão Vitória-Rio de Janeiro pelo Aeroporto Santos Dumont. O voo será operado pela Gol e partirá de Vitória às 5h30.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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