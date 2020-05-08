Espírito Santo está entre os dez Estados com a maior taxa de incidência da Covid-19 do Brasil

Taxa de incidência do novo coronavírus no ES é a sétima maior do Brasil

De maneira análoga à da incidência, também é calculada a taxa de mortalidade da Covid-19. Uma relação entre o número de pessoas que morreram e a população total de cada unidade federativa. Neste caso, o Espírito Santo apresenta a décima maior do país: com 39 mortes para cada 1 milhão de habitantes.