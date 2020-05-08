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Pandemia

Taxa de incidência do novo coronavírus no ES é a sétima maior do Brasil

Estado tem mais de 900 casos por 1 milhão de habitantes; proporção faz com que apareça na frente de São Paulo e Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 17:15

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 17:15

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela Rua Sete, Centro.
Espírito Santo está entre os dez Estados com a maior taxa de incidência da Covid-19 do Brasil Crédito: Vitor Jubini
Taxa de incidência do novo coronavírus no ES é a sétima maior do Brasil
Espírito Santo tem a sétima maior incidência do novo coronavírus entre todos os Estados do país. Isso significa que a quantidade de pessoas diagnosticadas com a Covid-19, em relação à população total, é uma das maiores do Brasil: são 955 casos confirmados para cada 1 milhão de habitantes.
Os dados estão disponíveis no painel do Ministério da Saúde, com a última atualização feita durante a noite desta quinta-feira (7). De acordo com a relação do Governo Federal, o Espírito Santo aparece atrás apenas de: AmapáAmazonasRoraimaCearáAcre e Pernambuco.
Como mostra o infográfico acima, o Espírito Santo aparece na frente de São Paulo e do Rio de Janeiro, embora estes sejam os Estados que registram o maior número absoluto de casos confirmados do novo coronavírus no país, com cerca de 40 mil e 14 mil diagnósticos, respectivamente.
De acordo com os dados federais, o Espírito Santo tem 3.838 registros da doença e 155 óbitos em decorrência dela  números que segundo as informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesajá subiram para 4.242 e 165. A consulta a esta atualização com base no Painel Covid-19 foi feita às 17h desta sexta-feira (8).

10ª MAIOR TAXA DE MORTALIDADE

De maneira análoga à da incidência, também é calculada a taxa de mortalidade da Covid-19. Uma relação entre o número de pessoas que morreram e a população total de cada unidade federativa. Neste caso, o Espírito Santo apresenta a décima maior do país: com 39 mortes para cada 1 milhão de habitantes.
O Estado capixaba aparece atrás do Amazonas (194), Ceará (99), Pernambuco (88), Rio de Janeiro (81), Amapá (72), São Paulo (70), Pará (48), Maranhão (43) e Acre (41). Se a proporção de óbitos for calculada sobre o número de casos confirmados, a letalidade do novo coronavírus no Espírito Santo é de aproximadamente 4%.

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