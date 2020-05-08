Diante do avanço do número de casos confirmados e mortes pelo novo coronavírus, o Espírito Santo deve atingir a marca de 250 mortes pela doença até o fim da próxima semana. A estimativa foi dada em entrevista coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), concedida pelo titular da pasta, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Até a noite desta quinta-feira (7), o Estado havia confirmado 157 óbitos pela doença. Segundo o subsecretário, considerando a média de óbitos por dia, o Espírito Santo deve registrar 250 mortes até o fim da próxima semana.
"[...] Isso significa que, ao final da próxima semana, considerando o número médio de óbitos que vem ocorrendo no Estado, nós vamos nos aproximar de 250 óbitos. Hoje (8) temos 157 e nós vamos chegar próximo a 250 óbitos no final da próxima semana. É algo muito significativo para todos nós"
Covid-19 - ES deve chegar a quase 250 mortes na próxima semana
21 MORTES EM INVESTIGAÇÃO
Além da projeção, o subsecretário também informou durante a coletiva que 21 mortes suspeitas do novo coronavírus estão em fase final de investigação. Há 21 óbitos que estão em fase final de investigação, para confirmar ou descartar se são óbitos pela doença também, disse.
A confirmação ou descarte das mortes por coronavírus será informada por meio do Painel Covid-19, da própria Sesa, onde são compilados todos os dados referentes à doença em território capixaba.