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Estimativa da Sesa

Covid-19: ES deve chegar a quase 250 mortes na próxima semana

Segundo o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, Estado estima quantidade de mortes considerando a média de óbitos por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 11:09

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 11:09

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Estimativa da Secretaria de Saúde foi dada em coletiva nesta sexta-feira (8)  Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Diante do avanço do número de casos confirmados e mortes pelo novo coronavírus, o Espírito Santo deve atingir a marca de 250 mortes pela doença até o fim da próxima semana. A estimativa foi dada em entrevista coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), concedida pelo titular da pasta, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Até a noite desta quinta-feira (7), o Estado havia confirmado 157 óbitos pela doença. Segundo o subsecretário, considerando a média de óbitos por dia, o Espírito Santo deve registrar 250 mortes até o fim da próxima semana.
"[...] Isso significa que, ao final da próxima semana, considerando o número médio de óbitos que vem ocorrendo no Estado, nós vamos nos aproximar de 250 óbitos. Hoje (8) temos 157 e nós vamos chegar próximo a 250 óbitos no final da próxima semana. É algo muito significativo para todos nós"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde
Covid-19 - ES deve chegar a quase 250 mortes na próxima semana

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Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

21 MORTES EM INVESTIGAÇÃO

Além da projeção, o subsecretário também informou durante a coletiva que 21 mortes suspeitas do novo coronavírus estão em fase final de investigação. Há 21 óbitos que estão em fase final de investigação, para confirmar ou descartar se são óbitos pela doença também, disse.
A confirmação ou descarte das mortes por coronavírus será informada por meio do Painel Covid-19, da própria Sesa, onde são compilados todos os dados referentes à doença em território capixaba.

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