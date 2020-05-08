Governo investiga 21 mortes suspeitas de coronavírus no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que 21 mortes suspeitas de coronavírus no Espírito Santo estão em fase final de investigação nesta sexta-feira (8). A informação foi dada em entrevista coletiva concedida pelo titular da pasta, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Durante a fala sobre o número de mortes que vem crescendo significativamente em todo o país, Reblin citou o panorama atual do Espírito Santo e informou a quantidade de óbitos em investigação.
"O Espírito Santo já tem 157 óbitos registrados, e há 21 óbitos que estão em fase final de investigação, para confirmar ou descartar se são óbitos pela doença também"
Governo investiga 21 mortes suspeitas de coronavírus no Espírito Santo
A confirmação ou descarte das mortes por coronavírus será informada por meio do Painel Covid-19, plataforma on-line da própria Sesa, onde são compilados todos os dados referentes à doença em território capixaba.
PREVISÃO DE 250 MORTES ATÉ FIM DA PRÓXIMA SEMANA
Considerando a média recente de óbitos que o Estado vem registrando e o avanço no número de casos da doença, Reblin também informou a previsão estimada pela Secretaria da Saúde para os próximos dias. Segundo o subsecretário, até o fim da próxima semana, o Espírito Santo deverá ter 250 mortes registradas.
[...] Isso significa que ao final da próxima semana, considerando o número médio de óbitos que vem ocorrendo no Estado, nós vamos nos aproximar de 250 óbitos. Hoje (8), temos 157 e nós vamos chegar próximo a 250 óbitos no final da próxima semana. É algo muito significativo para todos nós, afirmou.