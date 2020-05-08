Governo investiga 21 mortes suspeitas de coronavírus no ES

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes (à esquerda), e o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8)

"O Espírito Santo já tem 157 óbitos registrados, e há 21 óbitos que estão em fase final de investigação, para confirmar ou descartar se são óbitos pela doença também"

Considerando a média recente de óbitos que o Estado vem registrando e o avanço no número de casos da doença, Reblin também informou a previsão estimada pela Secretaria da Saúde para os próximos dias. Segundo o subsecretário, até o fim da próxima semana, o Espírito Santo deverá ter 250 mortes registradas.

[...] Isso significa que ao final da próxima semana, considerando o número médio de óbitos que vem ocorrendo no Estado, nós vamos nos aproximar de 250 óbitos. Hoje (8), temos 157 e nós vamos chegar próximo a 250 óbitos no final da próxima semana. É algo muito significativo para todos nós, afirmou.