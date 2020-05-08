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Coronavírus

Barreiras sanitárias: cerca de 500 mil pessoas já foram monitoradas no ES

Deste total, cerca de 70 pessoas tiveram sintomas do novo coronavírus identificados e foram orientadas a procurarem o sistema de saúde, de acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, dos Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 08:23

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 08:23

Motoristas são abordados em barreiras sanitárias do ES para medição de temperatura
Motoristas são abordados em barreiras sanitárias do ES para medição de temperatura Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Pouco mais de duas semanas após o início das atividades de controle e monitoramento de sintomas do coronavírus na população, as barreiras sanitárias já registraram a passagem de 500 mil pessoas em diversos pontos no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta sexta-feira (8).
Ao todo, são 12 pontos em que agentes fazem o trabalho de monitoramento, com a realização de um questionário e medição de temperatura, para identificar pessoas com sintomas da Covid-19, como febre e dificuldade respiratória, nas principais rodovias que acessam à Região Metropolitana do Estado, além do Aeroporto de Vitória e a Central de Abastecimento (Ceasa).
Praticamente ? da população capixaba passou pelas barreiras sanitárias, cerca de 500 mil pessoas", afirmou. 
Barreiras sanitárias - cerca de 500 mil pessoas já foram monitoradas no Espírito Santo
Ainda segundo o tenente-coronel, cerca de 70 pessoas tiveram sintomas da doença identificados e foram orientadas a procurarem o sistema de saúde. Quase 70 pessoas foram encaminhadas para o serviço de saúde. Elas poderiam através da contaminação, da transmissão do vírus, chegar, cada uma, a pelo menos 20 pessoas, e assim ter uma propagação sistemática do vírus, disse.

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AÇÃO NA TERCEIRA PONTE

Agentes do Corpo de Bombeiros realizam entrega de um manual de primeiros socorros para pais e responsáveis evitarem acidentes domésticos com crianças
Agentes do Corpo de Bombeiros realizam entrega de um manual de primeiros socorros para pais e responsáveis evitarem acidentes domésticos com crianças Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Ainda na linha de ações de conscientização, o Corpo de Bombeiros realiza nesta sexta-feira (8) a distribuição de um material educativo para pais e mães que tem filhos pequenos dentro de casa, com o objetivo de evitar acidentes domésticos. A ação acontece na Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória.
Com o projeto Mãe Prevenida Vale Uma Vida, agentes do Corpo de Bombeiros estão realizando a entrega de uma revista que consiste em um manual de primeiros socorros de como pais e responsáveis devem agir em casa de acidentes domésticos com crianças.
Quatro mil crianças morrem diariamente vítimas de acidentes domésticos. Os mais comuns são engasgo e asfixia em crianças de 0 a 1 ano, afogamentos e queimaduras em crianças de 1 a 4 anos. Nosso objetivo é fazer a proteção dessas crianças com este manual. Que pai e mãe possam fazer uma leitura e aprender como salvar a vida dos filhos, para a prevenção e proteção dentro das casas, explicou.
A ação será realizada até as 12h. O material também será disponibilizado nas redes sociais do Corpo de Bombeiros ainda nesta sexta-feira (8).

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