Barreiras sanitárias: cerca de 500 mil pessoas já foram monitoradas no ES

Motoristas são abordados em barreiras sanitárias do ES para medição de temperatura Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta sexta-feira (8). Pouco mais de duas semanas após o início das atividades de controle e monitoramento de sintomas do coronavírus na população , as barreiras sanitárias já registraram a passagem de 500 mil pessoas em diversos pontos no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao, nesta sexta-feira (8).

Ao todo, são 12 pontos em que agentes fazem o trabalho de monitoramento, com a realização de um questionário e medição de temperatura, para identificar pessoas com sintomas da Covid-19, como febre e dificuldade respiratória, nas principais rodovias que acessam à Região Metropolitana do Estado, além do Aeroporto de Vitória e a Central de Abastecimento (Ceasa).

Praticamente ? da população capixaba passou pelas barreiras sanitárias, cerca de 500 mil pessoas", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Barreiras sanitárias - cerca de 500 mil pessoas já foram monitoradas no Espírito Santo

Ainda segundo o tenente-coronel, cerca de 70 pessoas tiveram sintomas da doença identificados e foram orientadas a procurarem o sistema de saúde. Quase 70 pessoas foram encaminhadas para o serviço de saúde. Elas poderiam através da contaminação, da transmissão do vírus, chegar, cada uma, a pelo menos 20 pessoas, e assim ter uma propagação sistemática do vírus, disse.

AÇÃO NA TERCEIRA PONTE

Agentes do Corpo de Bombeiros realizam entrega de um manual de primeiros socorros para pais e responsáveis evitarem acidentes domésticos com crianças Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ainda na linha de ações de conscientização, o Corpo de Bombeiros realiza nesta sexta-feira (8) a distribuição de um material educativo para pais e mães que tem filhos pequenos dentro de casa, com o objetivo de evitar acidentes domésticos. A ação acontece na Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória.

Com o projeto Mãe Prevenida Vale Uma Vida, agentes do Corpo de Bombeiros estão realizando a entrega de uma revista que consiste em um manual de primeiros socorros de como pais e responsáveis devem agir em casa de acidentes domésticos com crianças.

Quatro mil crianças morrem diariamente vítimas de acidentes domésticos. Os mais comuns são engasgo e asfixia em crianças de 0 a 1 ano, afogamentos e queimaduras em crianças de 1 a 4 anos. Nosso objetivo é fazer a proteção dessas crianças com este manual. Que pai e mãe possam fazer uma leitura e aprender como salvar a vida dos filhos, para a prevenção e proteção dentro das casas, explicou.