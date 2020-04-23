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Prevenção ao coronavírus

Equipes do ES começam a parar veículos em barreiras sanitárias nesta quinta

Logos nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23), homens dos Bombeiros e da Polícia Militar abordaram carros em seis pontos da Grande Vitória e também em Alfredo Chaves para medir a temperatura dos ocupantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 12:26

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 12:26

Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Barreira sanitária em Viana Crédito: Ricardo Medeiros
Após serem adiadas nos últimos dias, as barreiras sanitárias de fato foram iniciadas logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23) em diferentes pontos da Grande Vitória. Essa medida, visa identificar pessoas com sintomas da Covid-19, como febre e dificuldade respiratória, nas principais rodovias que acessam à Região Metropolitana do Estado, e evitar que eventualmente possam transmitir ou se contaminarem com a doença.
De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, a implementação desse mecanismo é mais uma medida para evitar que o número de pessoas contaminadas com o coronavírus cresça. Ele ainda explicou como serão realizadas as abordagens.
Equipes do ES começam a parar veículos em barreiras sanitárias nesta quinta

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"As abordagens são feitas com homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e também contaremos com integrantes do Exército. Juntos, abordamos os carros, de preferência os veículos com mais gente dentro. É feita uma medição da temperatura, preenchido um questionário informando de onde veio e para onde está indo. O momento é de cuidar da nossa sociedade", salientou.

Barreira sanitária contra o coronavírus em Viana

Caso seja identificado alguma anormalidade, como sintoma de gripe ou mal-estar, o motorista é orientado a ficar em isolamento domiciliar, reforçou o representante dos Bombeiros.
"Realizamos essas perguntas e perguntamos se a pessoa está se sentindo bem, se sentiu alguma falta de ar. Caso a resposta seja positiva, orientamos que a pessoa permaneça em casa para evitar uma eventual transmissão do vírus. Mas já presenciamos uma pessoa com febre e dificuldade respiratória. Nesse caso, acionamos a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) através do Samu, para que essa pessoa fosse conduzida a um ambiente hospitalar porque o quadro já era mais grave", complementou o tenente-coronel.

LOCAIS DE BARREIRAS

Nesse primeiro momento, serão seis barreiras sanitárias na Grande Vitória e também em Alfredo Chaves, outra cidade na lista com risco elevado de contaminação pela doença. Os locais englobam trechos de rodovias estaduais e federais.
  • Postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Viana e da Serra; 
  • Na rodovia ES 010 em Nova Almeida (Serra); 
  • No pedágio da Ponta da Fruta (Vila Velha); 
  • Em Alfredo Chaves, nas BRs 262 e 101;

TERMINAIS E HORÁRIOS DAS BARREIRAS

Além desses pontos, de acordo com o tenente-coronel, também serão instaladas barreiras nos terminais rodoviários de Vila Velha, Laranjeiras e Campo Grande e o que motivou a escolha desses locais foi a localização nos municípios com maiores índices de pessoas contaminadas por coronavírus, em relação ao percentual populacional de cada localidade.

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Ainda segundo o representante do corpo de bombeiros, o horário de funcionamento nas rodovias será de 7h às 19h e, após a implementação, mais à frente, nos terminais rodoviários, o horário será das 5h da manhã às 11h da manhã nestas estações, o que corresponde aos horários de maior movimentação nos terminais.

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