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Coronavírus no ES

Mais de 350 lojas são fechadas por desrespeitar regras em Cariacica

A informação foi passada pelo prefeito Juninho, em entrevista à TV Gazeta. Parte dos fechamentos aconteceu em uma grande operação, inclusive na Avenida Expedito Garcia, que é alvo de denúncias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 09:12

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 09:12

Data: 02/04/2020 - ES - Cariacica - Pandemia coronavÃ­rus - Movimento de pedestres na avenida Expedito Garcia, Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Movimento de pedestres na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande - 02/04/2020 Crédito: Vitor Jubini
Mesmo com a liberação do comércio em 72 municípios capixabas, as cidades da Grande Vitória continuam com restrição no funcionamento das lojas. Ainda assim, pessoas continuam denunciando lojistas que desrespeitam as regras e insistem em funcionar de forma irregular. Para coibir esse tipo de ação, a Prefeitura de Cariacica afirmou que mais de 350 estabelecimentos já foram fechados no município por atuarem fora da determinação estadual.
Mais de 350 lojas são fechadas por desrespeitar regras em Cariacica
A informação foi passada pelo prefeito Juninho, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (23). Segundo o chefe do executivo municipal, parte dos fechamentos aconteceu em uma grande operação na última sexta-feira (17), inclusive na Avenida Expedito Garcia, maior ponto comercial da cidade e grande alvo de denúncias da população.

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O prefeito de Cariacica Juninho em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (23)
O prefeito de Cariacica Juninho em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (23) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Nós já fechamos mais de 350 estabelecimentos que estavam trabalhando de forma irregular. Inclusive, fizemos uma grande operação na Expedito Garcia na sexta-feira (17) , disse.
No entanto, Juninho reforça a necessidade de os consumidores terem consciência dos perigos do coronavírus e da característica da região, que mesmo com as restrições, possui estabelecimentos que se enquadram nas exceções liberadas pelo governo.
A Expedito Garcia é um local muito eclético. Eu estava dizendo sobre alguns decretos que foram liberados, onde liberou vender chocolate, liberou o material de construção. E na Expedito Garcia, por exemplo, temos uma loja de chocolate, uma de material de construção, uma loja de roupas que tem que ficar fechado do lado, um supermercado. Então, tem uma movimentação natural na Expedito Garcia que requer a conscientização das pessoas. E estamos fazendo a fiscalização em parceria com a Polícia Militar. Pedimos que a sociedade entenda isso, explicou.

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