Movimento de pedestres na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande - 02/04/2020 Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Mais de 350 lojas são fechadas por desrespeitar regras em Cariacica

A informação foi passada pelo prefeito Juninho, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (23). Segundo o chefe do executivo municipal, parte dos fechamentos aconteceu em uma grande operação na última sexta-feira (17), inclusive na Avenida Expedito Garcia, maior ponto comercial da cidade e grande alvo de denúncias da população.

O prefeito de Cariacica Juninho em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (23) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Nós já fechamos mais de 350 estabelecimentos que estavam trabalhando de forma irregular. Inclusive, fizemos uma grande operação na Expedito Garcia na sexta-feira (17) , disse.

No entanto, Juninho reforça a necessidade de os consumidores terem consciência dos perigos do coronavírus e da característica da região, que mesmo com as restrições, possui estabelecimentos que se enquadram nas exceções liberadas pelo governo.