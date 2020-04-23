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Para evitar aglomeração

Cariacica vai agir contra filas gigantes na frente da Caixa

Em meio à liberação do auxílio emergencial, prefeitura informou que vai acionar a superintendência da Caixa Econômica Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 09:36

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 09:36

Data: 02/04/2020 - ES - Cariacica - Pandemia coronavÃ­rus - Movimento de pedestres na avenida Expedito Garcia, Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Movimento de pessoas na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande - 02/04/2020 Crédito: Vitor Jubini
Em meio à liberação do auxílio emergencial, que forma longas filas nos bancos, a Prefeitura de Cariacica informou que vai acionar a superintendência da Caixa Econômica Federal para diminuir a aglomeração formada do lado de fora das agências no município. A informação foi dada pelo prefeito Juninho, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (23).
Cariacica vai agir contra filas gigantes na frente da Caixa
Segundo Juninho, as filas estão causando grandes pontos de aglomeração no município, principalmente na Avenida Expedito Garcia. O prefeito afirmou que já notificou a Federação Brasileira dos Bancos em busca de uma solução para o problema e que, inclusive, oferecerá ajuda para resolver a questão.

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Essa fila de banco está se tornando insuportável na Expedito Garcia. Eu notifiquei, enquanto prefeito, a Febraban, porque nós precisamos de dar segurança às pessoas, nós estamos tratando de vidas. Agora, não adianta o banco chegar para a prefeitura e dizer que não tem uma condição de colocar mais gente de apoio do lado de fora, fazer demarcação nas calçadas, informar melhor as pessoas. Inclusive, estamos nos colocando à disposição para contribuir com essa questão de informação, porque tem muita gente na fila, por exemplo, da Caixa Econômica, querendo apenas informação. Então, há que se tomar uma providência, disse.
Juninho afirmou também que irá acionar, nesta quinta (23), a superintendência da Caixa Econômica Federal para diminuir a aglomeração formada do lado de fora das agências, principalmente na Expedito Garcia.
Nós já fizemos a nossa notificação, já pressionamos no que a lei permite, mas, vamos, hoje, estou acionando a superintendência da Caixa Econômica para, inclusive, oferecer apoio para ver de que forma podemos minimizar isso inclusive na Expedito Garcia, completou.

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