Movimento de pessoas na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande - 02/04/2020 Crédito: Vitor Jubini

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (23). Em meio à liberação do auxílio emergencial, que forma longas filas nos bancos, a Prefeitura de Cariacica informou que vai acionar a superintendência da Caixa Econômica Federal para diminuir a aglomeração formada do lado de fora das agências no município. A informação foi dada pelo prefeito Juninho, em entrevista ao programa, nesta quinta-feira (23).

Your browser does not support the audio element. Cariacica vai agir contra filas gigantes na frente da Caixa

Segundo Juninho, as filas estão causando grandes pontos de aglomeração no município, principalmente na Avenida Expedito Garcia. O prefeito afirmou que já notificou a Federação Brasileira dos Bancos em busca de uma solução para o problema e que, inclusive, oferecerá ajuda para resolver a questão.

Essa fila de banco está se tornando insuportável na Expedito Garcia. Eu notifiquei, enquanto prefeito, a Febraban, porque nós precisamos de dar segurança às pessoas, nós estamos tratando de vidas. Agora, não adianta o banco chegar para a prefeitura e dizer que não tem uma condição de colocar mais gente de apoio do lado de fora, fazer demarcação nas calçadas, informar melhor as pessoas. Inclusive, estamos nos colocando à disposição para contribuir com essa questão de informação, porque tem muita gente na fila, por exemplo, da Caixa Econômica, querendo apenas informação. Então, há que se tomar uma providência, disse.

Juninho afirmou também que irá acionar, nesta quinta (23), a superintendência da Caixa Econômica Federal para diminuir a aglomeração formada do lado de fora das agências, principalmente na Expedito Garcia.