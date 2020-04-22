Barreiras sanitárias: 3 terminais do Transcol terão medição de temperatura

Terminal de Vila Velha Crédito: Internauta

Após a implementação de barreiras sanitárias em quatro pontos da Região Metropolitana e em dois pontos em Alfredo Chaves , serão também instaladas barreiras nos terminais rodoviários de Vila Velha, Laranjeiras e Campo Grande. Neles haverá, dentre outras medidas, medição de temperatura dos passageiros, para aferir se apresentam febre ou outros sintomas do novo coronavírus

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar , ainda não há, no entanto, data para o início do funcionamento da medida nos terminais de ônibus. Apesar disso, o horário de funcionamento do sistema de prevenção a ser realizado será de 5h até as 11h, o que corresponde aos momentos de maior movimentação nas estações.

Enquanto não há data para começar nos terminais, as barreiras funcionarão, já a partir desta quinta-feira (23), de acordo com a autoridade, nos seguintes locais:

Postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Viana e da Serra;

Na Rodovia ES 010 em Nova Almeida;

No pedágio da Ponta da Fruta;

Em Alfredo Chaves, nas BRs 262 e 101

A escolha desses pontos se deu em razão de estarem nos municípios com maiores índices de pessoas contaminadas por coronavírus, em relação ao percentual populacional de cada localidade. Segundo a autoridade militar, o horário de funcionamento nas rodovias será de 7h às 19h.

Para Borges, as barreiras sanitárias foram criadas no Estado com objetivo de cuidar da sociedade e contarão com medição da temperatura, verificação do histórico de cada pessoa, bem como apuração de onde está vindo e se está sentindo algum sintoma do coronavírus. A partir daí, será feita orientação sobre como proceder, sendo que uma das orientações é a da utilização da máscara, seja a produzida em casa ou não.

PREVENÇÃO

Em conversa com a reportagem, o tenente-coronel afirmou que as medidas aplicáveis nas barreiras sanitárias têm sido eficazes. "Nós apresentamos um questionário às pessoas de forma verbal e temos tido resultados positivos nos locais onde já funcionam barreiras, fomos um dos Estados pioneiros no Brasil".

Ele ainda fez uma projeção, após afirmar que das 140 mil pessoas abordadas, 50 apresentavam sinais característicos da Covid-19. "Se essas pessoas não tivessem sido abordadas, transmitiriam a doença, cada uma, para mais 20 pessoas e passariam a ser mais mil pessoas contaminadas, que também transmitiriam o vírus para mais 20, o que chegaria ao número de 20 mil casos, e assim sucessivamente. Então, só com a barreira evitamos isso aqui no Estado, sem contar as demais ações de prevenção e orientação, o que faz com que ainda estejamos em um momento confortável, sem faltar leito ou respirador", explicou.

TESTES

Questionado sobre a forma de atuação nas barreiras, a autoridade voltou a ressaltar que as medidas são preventivas, com a utilização apenas dos termômetros como equipamentos. "Testes são feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES). Nem mesmo as barreiras no aeroporto realizam testes. A barreira tem como papel principal o de proteger e cuidar da sociedade, por meio de conversa, orientação e mudança de cultura de comportamento no Estado", elucidou.