Coronavírus: ES ultrapassa 4 mil casos e tem 165 mortes

O número de pacientes curados de Covid-19 também subiu. Já são 1.502 pessoas que não estão mais infectadas. Nas últimas 24 horas, 170 pessoas foram curadas. A taxa de letalidade é de 3,89%. Até o momento, foram realizados 19.016 testes para detectar a doença.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.