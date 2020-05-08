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Pandemia no ES

Colatina segue como cidade com pior índice de isolamento social do ES

Na quinta-feira, 7 de maio, a cidade apresentou 40,1% de isolamento, caindo 0,1% em relação ao dia anterior. O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 16:11

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 16:11

População nas ruas do Centro de Colatina
População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Colatina segue como cidade com pior índice de isolamento social do ES
A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, registrou pelo segundo dia consecutivo o menor índice de isolamento social do Estado. Na quinta-feira, 7 de maio, a cidade apresentou 40,1% de isolamento, caindo 0,1% em relação ao dia anterior. Ou seja, a cada 10 pessoas na cidade, apenas quatro respeitaram a regra, que é uma das principais para evitar a disseminação do novo coronavírus. Os dados são do levantamento divulgado diariamente pelo governo estadual em parceria com operadoras de celular.
Enquanto em Colatina a média caiu, em todo o Espírito Santo, ela apresentou uma leve alta. O isolamento entre todos os municípios capixabas subiu de 46,8% para 47 %. Porém, o número ainda segue distante do ideal estabelecido pelas autoridades de saúde, que é de 55%.

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Confira o índice de isolamento social em cada município do ES, de acordo com o levantamento da última quinta-feira (7):
  • Afonso Cláudio: 54,1%
  • Água Doce do Norte: 63,5%
  • Águia Branca: 69,3%
  • Alegre: 53,5%
  • Alfredo Chaves: 59,1%
  • Alto Rio Novo: 67,9%
  • Anchieta: 50,1%
  • Apiacá: 54,6%
  • Aracruz: 45,7%
  • Atílio Vivacqua: 51,2%
  • Baixo Guandu: 50,9
  • Barra de São Francisco: 47,5%
  • Boa Esperança: 66%
  • Bom Jesus do Norte: 42%
  • Brejetuba: 55,5%
  • Cachoeiro de Itapemirim: 41,7%
  • Cariacica: 43,5%
  • Castelo: 47%
  • Colatina: 40,1%
  • Conceição da Barra: 55,1%
  • Conceição do Castelo: 51,9%
  • Divino de São Lourenço: 63,9%
  • Domingos Martins: 55,9%
  • Dores do Rio Preto: 56,6%
  • Ecoporanga: 59,8%
  • Fundão: 53,3%
  • Governador Lindenberg: 59%
  • Guaçuí: 45,6%
  • Guarapari: 47%
  • Ibatiba: 53,9%
  • Ibiraçu: 49,8%
  • Ibitirama: 66,4%
  • Iconha: 49,4%
  • Irupi: 55,3%
  • Itaguaçu: 58,1%
  • Itapemirim: 45,6%
  • Itarana: 54,6%
  • Iúna: 55,3%
  • Jaguaré: 51,7%
  • Jerônimo Monteiro: 58,8%
  • João Neiva: 54,3%
  • Laranja da Terra: 58,5%
  • Linhares: 42,5%
  • Mantenópolis: 67,4%
  • Marataízes: 47%
  • Marechal Floriano: 59,2%
  • Marilândia: 54,3%
  • Mimoso do Sul: 55,7%
  • Montanha: 57,6%
  • Mucurici: 62%
  • Muniz Freire: 64%
  • Muqui: 53,6%
  • Nova Venécia: 45,5%
  • Pancas: 68,5%
  • Pedro Canário: 56,7%
  • Pinheiros: 50,1%
  • Piúma: 46,8%
  • Ponto Belo: 58,1%
  • Presidente Kennedy: 55,3%
  • Rio Bananal: 63,1%
  • Rio Novo do Sul: 56,4%
  • Santa Leopoldina: 59,3%
  • Santa Maria de Jetibá: 52,7%
  • Santa Teresa: 56,4%
  • São Domingos do Norte: 56%
  • São Gabriel da Palha: 47,7%
  • São José do Calçado: 63,8%
  • São Mateus: 43,8%
  • São Roque do Canaã: 59,6%
  • Serra: 43,5%
  • Sooretama: 52,6%
  • Vargem Alta: 50,8%
  • Venda Nova do Imigrante: 53%
  • Viana: 46,2%
  • Vila Pavão: 55,3%
  • Vila Valério: 57,7%
  • Vila Velha: 45,5%
  • Vitória: 47,2%

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Com os melhores índices de isolamento social do ES, também aparecem municípios do Noroeste do Estado, Águia Branca e Pancas, com 69,3% e 68,5%, respectivamente.
O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.

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