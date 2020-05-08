Colatina segue como cidade com pior índice de isolamento social do ES
A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, registrou pelo segundo dia consecutivo o menor índice de isolamento social do Estado. Na quinta-feira, 7 de maio, a cidade apresentou 40,1% de isolamento, caindo 0,1% em relação ao dia anterior. Ou seja, a cada 10 pessoas na cidade, apenas quatro respeitaram a regra, que é uma das principais para evitar a disseminação do novo coronavírus. Os dados são do levantamento divulgado diariamente pelo governo estadual em parceria com operadoras de celular.
Enquanto em Colatina a média caiu, em todo o Espírito Santo, ela apresentou uma leve alta. O isolamento entre todos os municípios capixabas subiu de 46,8% para 47 %. Porém, o número ainda segue distante do ideal estabelecido pelas autoridades de saúde, que é de 55%.
Confira o índice de isolamento social em cada município do ES, de acordo com o levantamento da última quinta-feira (7):
- Afonso Cláudio: 54,1%
- Água Doce do Norte: 63,5%
- Águia Branca: 69,3%
- Alegre: 53,5%
- Alfredo Chaves: 59,1%
- Alto Rio Novo: 67,9%
- Anchieta: 50,1%
- Apiacá: 54,6%
- Aracruz: 45,7%
- Atílio Vivacqua: 51,2%
- Baixo Guandu: 50,9
- Barra de São Francisco: 47,5%
- Boa Esperança: 66%
- Bom Jesus do Norte: 42%
- Brejetuba: 55,5%
- Cachoeiro de Itapemirim: 41,7%
- Cariacica: 43,5%
- Castelo: 47%
- Colatina: 40,1%
- Conceição da Barra: 55,1%
- Conceição do Castelo: 51,9%
- Divino de São Lourenço: 63,9%
- Domingos Martins: 55,9%
- Dores do Rio Preto: 56,6%
- Ecoporanga: 59,8%
- Fundão: 53,3%
- Governador Lindenberg: 59%
- Guaçuí: 45,6%
- Guarapari: 47%
- Ibatiba: 53,9%
- Ibiraçu: 49,8%
- Ibitirama: 66,4%
- Iconha: 49,4%
- Irupi: 55,3%
- Itaguaçu: 58,1%
- Itapemirim: 45,6%
- Itarana: 54,6%
- Iúna: 55,3%
- Jaguaré: 51,7%
- Jerônimo Monteiro: 58,8%
- João Neiva: 54,3%
- Laranja da Terra: 58,5%
- Linhares: 42,5%
- Mantenópolis: 67,4%
- Marataízes: 47%
- Marechal Floriano: 59,2%
- Marilândia: 54,3%
- Mimoso do Sul: 55,7%
- Montanha: 57,6%
- Mucurici: 62%
- Muniz Freire: 64%
- Muqui: 53,6%
- Nova Venécia: 45,5%
- Pancas: 68,5%
- Pedro Canário: 56,7%
- Pinheiros: 50,1%
- Piúma: 46,8%
- Ponto Belo: 58,1%
- Presidente Kennedy: 55,3%
- Rio Bananal: 63,1%
- Rio Novo do Sul: 56,4%
- Santa Leopoldina: 59,3%
- Santa Maria de Jetibá: 52,7%
- Santa Teresa: 56,4%
- São Domingos do Norte: 56%
- São Gabriel da Palha: 47,7%
- São José do Calçado: 63,8%
- São Mateus: 43,8%
- São Roque do Canaã: 59,6%
- Serra: 43,5%
- Sooretama: 52,6%
- Vargem Alta: 50,8%
- Venda Nova do Imigrante: 53%
- Viana: 46,2%
- Vila Pavão: 55,3%
- Vila Valério: 57,7%
- Vila Velha: 45,5%
- Vitória: 47,2%
Com os melhores índices de isolamento social do ES, também aparecem municípios do Noroeste do Estado, Águia Branca e Pancas, com 69,3% e 68,5%, respectivamente.
O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.