População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Your browser does not support the audio element. Colatina segue como cidade com pior índice de isolamento social do ES

A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, registrou pelo segundo dia consecutivo o menor índice de isolamento social do Estado. Na quinta-feira, 7 de maio, a cidade apresentou 40,1% de isolamento, caindo 0,1% em relação ao dia anterior. Ou seja, a cada 10 pessoas na cidade, apenas quatro respeitaram a regra, que é uma das principais para evitar a disseminação do novo coronavírus. Os dados são do levantamento divulgado diariamente pelo governo estadual em parceria com operadoras de celular.

Enquanto em Colatina a média caiu, em todo o Espírito Santo, ela apresentou uma leve alta. O isolamento entre todos os municípios capixabas subiu de 46,8% para 47 %. Porém, o número ainda segue distante do ideal estabelecido pelas autoridades de saúde, que é de 55%.

Confira o índice de isolamento social em cada município do ES, de acordo com o levantamento da última quinta-feira (7):

Afonso Cláudio: 54,1%

Água Doce do Norte: 63,5%

Águia Branca: 69,3%

Alegre: 53,5%

Alfredo Chaves: 59,1%

Alto Rio Novo: 67,9%

Anchieta: 50,1%

Apiacá: 54,6%

Aracruz: 45,7%

Atílio Vivacqua: 51,2%

Baixo Guandu: 50,9

Barra de São Francisco: 47,5%

Boa Esperança: 66%

Bom Jesus do Norte: 42%

Brejetuba: 55,5%

Cachoeiro de Itapemirim: 41,7%

Cariacica: 43,5%

Castelo: 47%

Colatina: 40,1%

Conceição da Barra: 55,1%

Conceição do Castelo: 51,9%

Divino de São Lourenço: 63,9%

Domingos Martins: 55,9%

Dores do Rio Preto: 56,6%

Ecoporanga: 59,8%

Fundão: 53,3%

Governador Lindenberg: 59%

Guaçuí: 45,6%

Guarapari: 47%

Ibatiba: 53,9%

Ibiraçu: 49,8%

Ibitirama: 66,4%

Iconha: 49,4%

Irupi: 55,3%

Itaguaçu: 58,1%

Itapemirim: 45,6%

Itarana: 54,6%

Iúna: 55,3%

Jaguaré: 51,7%

Jerônimo Monteiro: 58,8%

João Neiva: 54,3%

Laranja da Terra: 58,5%

Linhares: 42,5%

Mantenópolis: 67,4%

Marataízes: 47%

Marechal Floriano: 59,2%

Marilândia: 54,3%

Mimoso do Sul: 55,7%

Montanha: 57,6%

Mucurici: 62%

Muniz Freire: 64%

Muqui: 53,6%

Nova Venécia: 45,5%

Pancas: 68,5%

Pedro Canário: 56,7%

Pinheiros: 50,1%

Piúma: 46,8%

Ponto Belo: 58,1%

Presidente Kennedy: 55,3%

Rio Bananal: 63,1%

Rio Novo do Sul: 56,4%

Santa Leopoldina: 59,3%

Santa Maria de Jetibá: 52,7%

Santa Teresa: 56,4%

São Domingos do Norte: 56%

São Gabriel da Palha: 47,7%

São José do Calçado: 63,8%

São Mateus: 43,8%

São Roque do Canaã: 59,6%

Serra: 43,5%

Sooretama: 52,6%

Vargem Alta: 50,8%

Venda Nova do Imigrante: 53%

Viana: 46,2%

Vila Pavão: 55,3%

Vila Valério: 57,7%

Vila Velha: 45,5%

Vitória: 47,2%

Com os melhores índices de isolamento social do ES, também aparecem municípios do Noroeste do Estado, Águia Branca e Pancas, com 69,3% e 68,5%, respectivamente.