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Pandemia de coronavírus

Profissionais da saúde de Domingos Martins pedem que turistas fiquem em casa

Trabalhadores da linha de frente do município e a prefeitura postaram uma ação pedindo que pessoas e turistas mantenham-se isolados. A cidade é uma das mais procuradas no Estado em épocas frias, como neste fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 12:54

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 12:54

Profissionais da saúde de Domingos Martins pedem que as pessoas fiquem em casa
Profissionais da saúde de Domingos Martins pedem que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia do coronavírus Crédito: Instagram/Prefeitura de Domingos Martins
A combinação de tempo frio e fim de semana com o feriado de Dia das Mães é perfeita para pegar o carro e subir as montanhas para aproveitar o friozinho que chegou no Estado nos últimos dias. Isso, claro, em condições normais, mas em tempos de pandemia do novo coronavírus, o pedido é que os turistas não se desloquem para os municípios mais frios.

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Cientes de que a cidade é uma das mais procuradas no Espírito Santo quando as temperaturas baixam, profissionais da área médica do Centro Municipal Dr. Humberto Salame Valle, de Domingos Martins, na Região Serrana, fizeram uma campanha pedindo que as pessoas, e também turistas, fiquem em casa no período e, principalmente, neste fim de semana. A ação foi publicada no perfil oficial da prefeitura no Instagram com o intuito de conscientizar a população da cidade e demais regiões sobre a importância do isolamento social.
Ao todo, nove trabalhadores, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos, seguraram cartazes e formaram a seguinte mensagem: "Sabemos que Domingos Martins é uma delícia, mas agora é hora de lutar contra a pandemia. Fiquem em casa", pedem os profissionais da saúde do município na postagem oficial realizada nesta sexta-feira (8).
A cidade é uma das mais importantes para o turismo capixaba e registrava, até a manhã desta sexta-feira, 36 casos confirmados de Covid-19. Mão há óbitos relacionados à doença em Domingos Martins, segundo os dados atualizados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

PROIBIÇÃO DE BEBIDAS

A preocupação na cidade com uma eventual chegada de turistas no momento é tanta que levou o prefeito Wanzete Kruger a proibir, nesta quinta-feira (7), o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos, incluindo um dos locais mais procurados pelos visitantes, a Pedra Azul.
A proibição se aplica aos restaurantes, cafeterias, cervejarias, lanchonetes e no comércio em geral, inclusive em hotéis e pousadas. Esses produtos, entretanto, podem ser adquiridos para serem consumidos em casa ou em ambientes particulares fechados.
Pedra Azul, o destino de montanha mais procurado pelos turistas no Espírito Santo
Pedra Azul, em Domingos Martins, é destino de montanha mais procurado pelos turistas no Espírito Santo Crédito: Setur/ES
Segundo o decreto, os estabelecimentos poderão funcionar para atendimento interno ao público de segunda a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 11h às 15h.
Esse horário restrito não se aplica aos comércios localizados às margens das rodovias estaduais e federais (a BR 262, por exemplo), exceto no trecho em que a rodovia esteja inserida no perímetro urbano do município.

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