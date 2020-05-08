Profissionais da saúde de Domingos Martins pedem que turistas fiquem em casa

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#CORONAVÍRUS - FAÇA SUA PARTE! >>>Profissionais da Saúde do Centro Municipal Dr. Humberto Salame do Valle, na Sede, enviam mensagem à moradores e turistas nesse momento de pandemia. >>>Eles estão trabalhando incansavelmente por nós. Faça sua parte! Fique em casa! #pmdm #domingosmartinses #todoscontraocoronavírus #fiqueemcasa