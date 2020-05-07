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Leonel Ximenes

Domingos Martins proíbe consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos

Prefeitura diz que medida foi adotada para evitar aglomeração e aumentar o distanciamento social na pandemia; Pedra Azul está incluída na restrição

Públicado em 

07 mai 2020 às 16:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedra Azul, o destino de montanha mais procurado pelos turistas no Espírito Santo
Pedra Azul, o destino de montanha mais procurado pelos turistas no Espírito Santo Crédito: Setur/ES
Depois de Linhares, é a vez de Domingos Martins proibir o consumo de bebidas alcoólicas, em espaços públicos, em restaurantes, cafeterias, cervejarias, lanchonetes e no comércio em geral, inclusive em hotéis e pousadas. Esses produtos, entretanto, podem ser adquiridos para serem consumidos em casa ou em ambientes particulares fechados.
A proibição se estende a todos os espaços públicos do município, inclusive nas calçadas próximas aos estabelecimentos comerciais. A proibição abrange a região de Pedra Azul, grande destino turístico do município nos fins de semana. A medida foi adotada, segundo a prefeitura, para evitar aglomerações e aumentar o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus.
As medidas restritivas, que vão valer durante a pandemia do novo coronavírus, se estende ao horário de funcionamento do comércio. Segundo o decreto assinado hoje (7) pelo prefeito Wanzete Kruger, restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares poderão funcionar para atendimento interno ao público de segunda a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 11h às 15h.
Esse horário restrito não se aplica aos estabelecimentos localizados às margens das rodovias estaduais e federais (a BR 262, por exemplo), exceto no trecho em que a rodovia esteja inserida no perímetro urbano do município de Domingos Martins.

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A Prefeitura de Domingos Martins está preocupada com o crescimento de Covid-19 no município. São 33 casos confirmados - 11 deles (um terço) em Pedra Azul; 21 estão em investigação. Não há óbitos pela doença.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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