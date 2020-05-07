Domingos Martins proíbe consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos

Depois de Linhares
, é a vez de Domingos Martins
proibir o consumo de bebidas alcoólicas, em espaços públicos, em restaurantes, cafeterias, cervejarias, lanchonetes e no comércio em geral, inclusive em hotéis e pousadas. Esses produtos, entretanto, podem ser adquiridos para serem consumidos em casa ou em ambientes particulares fechados.
A proibição se estende a todos os espaços públicos do município, inclusive nas calçadas próximas aos estabelecimentos comerciais. A proibição abrange a região de Pedra Azul
, grande destino turístico do município nos fins de semana. A medida foi adotada, segundo a prefeitura, para evitar aglomerações e aumentar o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus.
As medidas restritivas, que vão valer durante a pandemia do novo coronavírus
, se estende ao horário de funcionamento do comércio. Segundo o decreto assinado hoje (7) pelo prefeito Wanzete Kruger, restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares poderão funcionar para atendimento interno ao público de segunda a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 11h às 15h.
Esse horário restrito não se aplica aos estabelecimentos localizados às margens das rodovias estaduais e federais (a BR 262, por exemplo), exceto no trecho em que a rodovia esteja inserida no perímetro urbano do município de Domingos Martins.
A Prefeitura de Domingos Martins está preocupada com o crescimento de Covid-19 no município. São 33 casos confirmados - 11 deles (um terço) em Pedra Azul; 21 estão em investigação. Não há óbitos pela doença.