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Polos gastronômicos

Restaurantes de Pedra Azul e Santa Teresa fecham temporariamente

Estabelecimentos nos dois destinos turísticos das montanhas já começaram a suspender suas atividades por conta do coronavírus. Alguns oferecem serviço de entrega

Publicado em 20 de Março de 2020 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 14:25
Para conter o avanço do novo coronavírus na Região Serrana, restaurantes, bares e cafés de movimentadas zonas turísticas das montanhas, como Pedra Azul e Santa Teresa, decidiram fechar as portas de seus estabelecimentos por tempo indeterminado. 
Preocupados com a saúde de seus funcionários e clientes frente à circulação de turistas principalmente da Grande Vitória, empresários locais do setor já se mobilizam para suspender os serviços temporariamente a partir deste fim de semana e algumas casas passaram a atender somente com encomendas e delivery.
Em Santa Teresa, alguns estabelecimentos da Rua de Lazer, que concentra a maior quantidade de restaurantes, cafés, lanchonetes e pubs da cidade, já se anteciparam e encerraram o serviço, como o restaurante português Tia Manuela e o bar Gioconda. "Por enquanto, negócios que trabalham com delivery continuarão entregando, sem atendimento no balcão", informou o presidente da Associação Turística e Cultural de Santa Teresa (ATCST), Thiago Roldi. 
Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
Já em Pedra Azul, muitos endereços já encerram suas operações a partir deste fim de semana, ainda sem data para retornar. No Quadrado de São Paulinho, que reúne diversos restaurantes, cervejarias e cafés, a decisão de fechar foi tomada na noite desta quinta-feira (19). "A gente ia abrir, mas decidimos voltar atrás, para segurança da equipe e dos clientes. Um final de semana a mais de serviço não valeria a pena, pois não sabemos o que isso poderia causar lá na frente", explica a chef Cecília Cunha proprietária do restaurante Alecrim, em Aracê. 
Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Marcelo Prest

DELIVERY E ENCOMENDAS:

  • CASA DO CHEF ARI
  • A Casa do Chef Ari, em Pedra Azul, suspendeu o atendimento no salão e funcionará apenas com pedidos por telefone e retirada no local. A casa preparou um cardápio especial para as encomendas. Mais informações: (27) 99636-6899 ou 99965-6899 e no Instagram @casadochefari.
  • FARDIM CULINÁRIA CAPIXABA
  • O restaurante implantou serviço de entregas com área marcada, nas regiões de Pedra Azul, Castelinho e São Paulinho do Aracê. Mais informações: (28) 99995-9012 ou (28) 99926-3669 e no Instagram @restaurantefardim.
  • HOSTERIA ALLA BOTTE
  • Localizado na Rua de Lazer, em Santa Teresa, o restaurante iniciou delivery pelo (27) 99974-6309. Mais informações: @restaurante_hosteria.
ESTABELECIMENTOS FECHADOS ATÉ O MOMENTO:
  • PEDRA AZUL:
  • d'Bem Pedra Azul, Alecrim, Marietta, Venda da Rota, Ateliê do Chocolate, Khas Café, Taruíra Food Truck, Tuia, Passarin, Domaine, Heimen Coffee, Entreposto 87, Duli Café Pub, Le Maian. Confira a lista completa, atualizada nesta sexta às 18h20, neste post do Instagram @pelosolhosdolagarto
  • SANTA TERESA:
  • Cafe Haus, Giardino, Tia Manuela, Gioconda, Toca do Rota e Red Rock.

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