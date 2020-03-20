Restaurantes de Pedra Azul e Santa Teresa fecham temporariamente

Para conter o avanço do novo coronavírus na Região Serrana, restaurantes, bares e cafés de movimentadas zonas turísticas das montanhas, como Pedra Azul e Santa Teresa, decidiram fechar as portas de seus estabelecimentos por tempo indeterminado.

Preocupados com a saúde de seus funcionários e clientes frente à circulação de turistas principalmente da Grande Vitória, empresários locais do setor já se mobilizam para suspender os serviços temporariamente a partir deste fim de semana e algumas casas passaram a atender somente com encomendas e delivery.

Em Santa Teresa, alguns estabelecimentos da Rua de Lazer, que concentra a maior quantidade de restaurantes, cafés, lanchonetes e pubs da cidade, já se anteciparam e encerraram o serviço, como o restaurante português Tia Manuela e o bar Gioconda. "Por enquanto, negócios que trabalham com delivery continuarão entregando, sem atendimento no balcão", informou o presidente da Associação Turística e Cultural de Santa Teresa (ATCST), Thiago Roldi.

Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Já em Pedra Azul, muitos endereços já encerram suas operações a partir deste fim de semana, ainda sem data para retornar. No Quadrado de São Paulinho, que reúne diversos restaurantes, cervejarias e cafés, a decisão de fechar foi tomada na noite desta quinta-feira (19). "A gente ia abrir, mas decidimos voltar atrás, para segurança da equipe e dos clientes. Um final de semana a mais de serviço não valeria a pena, pois não sabemos o que isso poderia causar lá na frente", explica a chef Cecília Cunha proprietária do restaurante Alecrim, em Aracê.

Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Marcelo Prest

DELIVERY E ENCOMENDAS:

CASA DO CHEF ARI

A Casa do Chef Ari, em Pedra Azul, suspendeu o atendimento no salão e funcionará apenas com pedidos por telefone e retirada no local. A casa preparou um cardápio especial para as encomendas. Mais informações: (27) 99636-6899 ou 99965-6899 e no Instagram @casadochefari.

FARDIM CULINÁRIA CAPIXABA

O restaurante implantou serviço de entregas com área marcada, nas regiões de Pedra Azul, Castelinho e São Paulinho do Aracê. Mais informações: (28) 99995-9012 ou (28) 99926-3669 e no Instagram @restaurantefardim.

HOSTERIA ALLA BOTTE

Localizado na Rua de Lazer, em Santa Teresa, o restaurante iniciou delivery pelo (27) 99974-6309. Mais informações: @restaurante_hosteria.

ESTABELECIMENTOS FECHADOS ATÉ O MOMENTO:

PEDRA AZUL:

d'Bem Pedra Azul, Alecrim, Marietta, Venda da Rota, Ateliê do Chocolate, Khas Café, Taruíra Food Truck, Tuia, Passarin, Domaine, Heimen Coffee, Entreposto 87, Duli Café Pub, Le Maian. Confira a lista completa, atualizada nesta sexta às 18h20, neste post do Instagram @pelosolhosdolagarto