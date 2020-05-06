Linhares proíbe consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes

Caneca com cerveja Crédito: Pornsawan/Freepik

Com o objetivo de evitar aglomerações que possam disseminar o contágio do novo coronavírus , a Prefeitura de Linhares , Norte do Estado, decretou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, lanchonetes e similares. A medida passa a valer nesta quarta-feira (6). Caso seja descumprida, o comerciante receberá orientações. Se for reincidente, ele poderá até ter a interdição do estabelecimento.

A prefeitura informou que a nova medida consta no Decreto 516/2020 e é mais uma ação adotada pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Linhares , como forma de prevenção ao contágio do coronavírus.

INFORMAÇÃO SOBRE MULTA

Na manhã desta quarta-feira (6), a Prefeitura de Linhares, informou, por meio de nota, que o Decreto previa pena de multa e suspensão do alvará de funcionamento para reincidentes. Porém, às 11h54, o município enviou uma nova nota, informando que não haverá multa, mas sim "medidas cabíveis, como, por exemplo, a interdição do estabelecimento".

TODAS AS DEPENDÊNCIAS

De acordo com o Decreto, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos estende-se a todas as dependências do local, inclusive nas calçadas e passeios públicos em frente ao comércio. Caso o cliente queira consumir as bebidas, ele está autorizado a comprar o produto nos estabelecimentos comerciais para beber em outro local.

"Caso os estabelecimentos não cumpram as exigências definidas, os donos dos lanchonetes, restaurantes e afins sofrerão as medidas cabíveis, como por exemplo, a interdição do estabelecimento Os fiscais da Prefeitura de Linhares estão autorizados a adotarem medidas necessárias para o cumprimento das determinações", informou, por nora, o município.