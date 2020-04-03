Guarda portuário ajuda tripulante estrangeiro com corte na mão que precisou de atendimento médico e foi autorizado a desembarcar Crédito: Divulgação Codesa

A medida está em vigor desde o último dia 26 e vai durar, pelo menos, até o dia 26 de abril. Segundo o documento publicado no Diário Oficial da União, a restrição é para o desembarque de estrangeiros em porto ou ponto no território brasileiro, por via aquaviária".

Your browser does not support the audio element. Codesa proíbe tripulantes estrangeiros de descerem de navios no ES

Entre os responsáveis por garantir que a regra seja cumprida estão servidores da Polícia Federal, Receita Federal e Guarda Portuária. "Estamos fazendo um trabalho para evitar que pessoas infectadas cheguem ao Estado e também que saiam daqui. É um trabalho importante, principalmente porque as atividades econômicas do porto não param", comentou o guarda portuário Otto Barcellos.

Guarda Portuária contra o coronavírus

De acordo com o documento, a restrição não se aplica aos casos em que o estrangeiro esteja em missão de organismo internacional, caso more no Brasil, caso seja funcionário do governo ou tenha cônjuge, filho ou pai/mãe brasileiros.

A Codesa também informou que foi criado o Comitê de Prevenção e Mitigação à Covid-19. O comitê é composto por empregados que compõem a Segurança do Trabalho, Segurança Portuária, Comunicação, Recursos Humanos, entre outros setores.

O presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), Ernani Pereira Pinto, informou que as medidas tomadas estão sendo acertadas.

Segundo ele, um empregado vinculado ao Sindicato dos Conferentes testou positivo para o coronavírus. Felizmente, ele está bem e as pessoas que tiveram contato com ele não apresentaram sintoma. Isso já faz uns 10 dias, então a gente fica mais tranquilo, conta.

DESEMBARQUE DE CARGAS CONTINUA NORMAL

Ainda segundo a Codesa, as restrições não se aplicam ao transporte e desembarque de cargas  desde que a operação não tenha desembarque de tripulantes.